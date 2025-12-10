"Ponadto zakończono wewnętrzne prace nad projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nowelizacja zakłada m.in. certyfikację tytułów MBA dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych oraz uzupełnienie ustawy o przepisy dot. macierzy kompetencji. Projekt w ciągu najbliższych tygodni trafi do uzgodnień międzyresortowych" - napisano.

MAP informuje także, że od 1 października 2025 r. obowiązuje zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do organów nadzorczych, które wprowadza oceny kandydatów członków rad nadzorczych za pomocą macierzy kompetencji.

"Obecnie trwa pilotaż macierzy kompetencji w 23 największych spółkach Skarbu Państwa. Uzgodniono także z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów finalne brzmienie Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie Kodeks czeka na podpis Premiera RP. Publikacja Kodeksu, który był szeroko konsultowany z uczestnikami rynku i KPRM, pozwoli na poprawę ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dobre praktyki zawarte w Kodeksie będą skierowane do wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa i ich grup kapitałowych" - napisano.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało wcześniej, że koncentruje się na zwiększaniu poziomu kompetencji w organach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Realizacja tego priorytetu oparta jest na trzech filarach: projekcie nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Kodeksie Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego oraz macierzach kompetencji.