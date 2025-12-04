Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, obowiązujące przepisy nakładają na prokuratora obowiązek powiadomienia marszałka Sejmu o prowadzonym postępowaniu karnym wobec członka Rady Ministrów.
W przekazanym piśmie wskazano, że opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy działania polityków wypełniają znamiona deliktu konstytucyjnego. W takim przypadku możliwe byłoby pociągnięcie Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
