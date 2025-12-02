Uczestnikom sondażu zadano pytanie: jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę prezydenta Karola Nawrockiego? Z badania wynika, że prawie połowa, bo 46,8 proc. badanych dobrze oceniło jego pracę, w tym 21,8 proc. - bardzo dobrze, a 25 proc. - raczej dobrze. Jak wskazano, negatywnie działania prezydenta oceniło łącznie 30,1 proc. ankietowanych, w tym 15,2 proc. - bardzo źle, a 14,9 proc. - raczej źle, natomiast 23,1 proc. osób było niezdecydowanych.

Jak zauważa Onet: „Blisko cztery miesiące od objęcia funkcji prezydenta Karol Nawrocki może mieć powody do zadowolenia. Prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia jego dotychczasowe działania”. „Ewentualny niepokój prezydenta może jednak budzić grupa osób niezdecydowanych” - dodał.

Nawrocki. Start lepszy od Dudy

Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda na początku swej kadencji mierzył się z dużo niższym zadowoleniem rodaków. W sierpniu 2015 roku - po objęciu stanowiska pozytywnie do działalności Dudy odniosło się zaledwie 35 proc. Polaków, a negatywnie 22 proc. Największa grupa – 43 proc. – nie potrafiła ocenić jego pracy.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadzono 25-26 listopada br. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.