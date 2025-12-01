Ekonomiści spodziewają się, że trzy ostatnie miesiące roku będą jeszcze lepsze (wzrost PKB może sięgnąć 4,0 proc.), co pozwoli uzyskać wynik całoroczny na poziomie ok. 3,5 proc. Gospodarkę napędza wzrost wydatków na inwestycje, w tym zbrojeniowe. Pobudzenie produkcyjne w końcówce roku potwierdza też publikacja indeksu PMI w przemyśle – w listopadzie wskaźnik wzrósł piąty miesiąc z rzędu, a raport PMI wskazuje na pierwsze od marca odbicie w zamówieniach eksportowych. ©℗
