Będziemy pracować dłużej. To pewne
W rozmowie z Markiem Górą, współtwórcą polskiego systemu emerytalnego, odkrywamy, dlaczego musimy przygotować się na dłuższą aktywność zawodową. Profesor Góra wyjaśnia, że wysokość emerytury zależy nie tylko od systemów politycznych, ale głównie od indywidualnych oszczędności i demografii. Omówione zostają również wyzwania związane z niską dzietnością i możliwością wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Putin jak Osama
Autor tekstu, Witold Sokała, przedstawia analizę rosyjskich strategii destabilizacyjnych porównując je do działań terrorystycznych znanych z działalności islamskich radykałów. Autor wskazuje konieczność przejścia od obrony do aktywnych działań wywiadowczych oraz zjednoczenia ponad podziałami politycznymi, aby skutecznie stawić czoła nowoczesnym zagrożeniom hybrydowym płynącym z Rosji. Artykuł podkreśla znaczenie odporności systemów i współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu strategicznym wyzwaniom.
