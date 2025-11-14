Określenie „marsze nazistowskie”, opisujące Marsz Niepodległości, znalazło się w nadanym w środę porannym paśmie publicystycznym w tekście wyświetlonym wraz z materiałem wideo.

Na pytanie o okoliczności i powody takiego opisu pochodu z okazji Święta Niepodległości Ole Eivind Henden, szef informacji NRK, przyznał, że jego redakcja popełniła błąd.

„Użyte określenie nie jest oceną NRK tego, czym był ten marsz. Oba nasze narody znajdowały się pod okupacją nazistowską. Nietrudno zrozumieć, jakie uczucia budzi takie wyrażenie. Termin »marsze nazistowskie« był nieuzasadniony i NRK przeprasza za jego użycie” – przekazał PAP w odpowiedzi Henden.

Ambasada RP w Oslo zwróciła się do norweskiego nadawcy o sprostowanie użytego określenia. NRK na wniosek ten jeszcze nie odpowiedziała.