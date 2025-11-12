Spotkania z przedstawicielami Dawtony i opóźnione zawiadomienie ws. działki

Według ustaleń portalu, Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras spotykali się z przedstawicielami Dawtony w czasie, gdy inny polityk KO, Maciej Lasek, zwlekał z powiadomieniem prokuratury o zakupie działki w okolicach planowanego CPK przez wiceprezesa tej firmy.

Zawiadomienie zostało złożone dopiero w lipcu 2025 r., niemal 600 dni po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska – podała WP.pl.

Lasek: „Sprawa była złożona”

Z informacji portalu wynika, że zaraz po publikacji na temat działki w Zabłotni Maciej Lasek tłumaczył opóźnienie złożenia zawiadomienia tym, że sprawa była skomplikowana i wymagała pomocy zewnętrznej kancelarii prawnej.

„Maciej Lasek jednak nie odpowiada na pytanie, kiedy i jaką kancelarię prawną wynajęto do napisania zawiadomienia, ani jaką rolę w jej wyborze odegrał on sam” – podkreśliła WP.pl.

Portal zwrócił uwagę, że CPK dysponuje dużym budżetem i zespołem prawników, którzy przez półtora roku nie zdołali przygotować zawiadomienia. „Po naszej publikacji Wody Polskie zrobiły to w cztery dni, a Ministerstwo Rolnictwa w dziesięć” – zaznaczono.

Produkty Dawtony na Campusie Polska

Z publikacji wynika, że 24 sierpnia 2024 r. w Olsztynie podczas Campusu Polska Przyszłości – wydarzenia zainicjowanego w 2021 r. przez Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Nitrasa – w poczęstunku dla uczestników znalazły się owocowe tubki produkowane przez Dawtonę.

„Analogiczne jak te, które na potrzeby kampanii zamawiali sobie politycy PiS. Jak potwierdził nam Sławomir Nitras, produkty Dawtony były obecne już podczas Campusu Olsztyn 2024” – podała Wirtualna Polska.

W wydarzeniu brał udział również Maciej Lasek.

Nitras: „To była propozycja współpracy od firmy”

W rozmowie z portalem Sławomir Nitras wyjaśnił, że w styczniu 2024 r., jako urzędujący minister sportu, poznał prezesa Dawtony Pawła Wielgomasa podczas imprezy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

„Paweł to brat Piotra, który miesiąc wcześniej kupił 160 ha ziemi w Zabłotni” – przypomniała WP.pl.

Podczas jednego z kolejnych spotkań Wielgomas miał poinformować Nitrasa, że złożył propozycję współpracy Fundacji Campus Polska, „ponieważ uważa, że to bardzo cenna inicjatywa”. Nitras miał odpowiedzieć, że cieszy się z tego wsparcia, ale nie zna szczegółów współpracy, ponieważ zajmuje się nimi fundacja organizująca wydarzenie.

Wizyty Trzaskowskiego w Dawtonie

Wirtualna Polska, powołując się na rzeczniczkę stołecznego ratusza Monikę Beuth, podała, że Rafał Trzaskowski odwiedził firmę Dawtona 4 października 2024 r. w ramach spotkania z rolnikami w Lesznie oraz 13 lutego 2025 r. w Milejowie.

„Były to wizyty w ramach prekampanii i kampanii wyborczej, z udziałem wielu uczestników, w tym członków rodziny Państwa Wielgomasów” – przekazała rzeczniczka.

Portal ujawnił, że Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. wpłacili łącznie 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego.

Zawiadomienie po spotkaniu

Wirtualna Polska podała, że kilka tygodni po ostatnim spotkaniu Trzaskowskiego z prezesem Dawtony, Maciej Lasek i władze CPK złożyli wreszcie zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy zakupie działki w Zabłotni przez Piotra Wielgomasa, wiceprezesa firmy.

Według portalu, w momencie złożenia zawiadomienia nie istniały już kluczowe dowody, takie jak bilingi i dane logowań z telefonów osób zaangażowanych w transakcję.

Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek przechowywania takich danych jedynie przez 12 miesięcy.

„Zapytaliśmy, czy Maciej Lasek miał tego świadomość, gdy dowiedział się o aferze z działką. Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi” – napisała WP.pl.