Niedziela handlowa 09.11.2025 r. Czy to niedziela handlowa. Jakie sklepy otwarte w niedzielę 9 listopada

Ten weekend jest wyjątkowy, bo w sumie trwa cztery dni, ale zakupy zrobić trzeba jak w każdy inny. Niedziela 09.11.2025 r. wypada dokładnie w środku, co nie jest okolicznością sprzyjającą odwiedzion w sklepach, ale na pewno dla wielu rodzin byłby to mimo wszystko dogodny termin na zakupy.

Czy wtedy będą jednak wszystkie sklepy otwarte, czyli czy jest to niedziela handlowa, czy niedziela z zakazem handlu.

Druga niedziela miesiąca – 09.11.2025 to termin na zakupy dobry, pod warunkiem że byłaby to niedziela handlowa.

Niestety, takiego terminu nie ma w wykazie niedziel handlowych, których już od dawna jest liczba ograniczona przez przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

9 listopada 2025 - to niedziela handlowa czy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę

Najbliższa niedziela jest niedzielą z zakazem handlu. Na niedzielę handlową trzeba teraz czekać aż do grunia, kiedy to będą handlowe niedziele aż trzy pod rząd.

To oznacza, że w najbliższą niedzielę 9 listopada zakupy można zrobić w małych sklepach – z sieciowych głównie w sklepach Żabka, które zresztą w większości są czynne od 6 rano do 23 wieczorem.

Jeśli chcemy zaś wybrać się do galerii handlowej czy centrum handlowego, które jest jej odpowiednikiem w mniejszych miejscowościach, to na pewno nie do sklepów.

Co najwyżej do restauracji, klubików dziecięcych na zabawy ruchowe lub gry elektroniczne, aptek, kwiaciarni czy cukierni – bo tylko takie w galeriach nie są objęte zakazem handlowym dotyczącym niedziel.

Jakie sklepy są otwarte w niedzielę 9 listopada 2025 r., czy to niedziela handlowa?

Zgodnie z przepisami ustawy o zakazie handlu w niedzielę 9 listopada mogą być czynne tylko sklepy – poza wyjątkami jak te na stacjach benzynowych na przykład – które nie zatrudniają pracowników. Owszem, niektóre zwolnione z zakazu są obsługiwane przez kilka osób, ale to tylko te gdzie właściciela wspiera rodzina albo właścicieli jest kilku bo biznes sklepowy funkcjonuje jako spółka cywilna.

Dlatego w najbliższą niedzielę 09.11.2025 r., która jest niedzielą z zakazem handlu, zakupy zrobimy tylko w takich sklepach.

Zakaz handlu w niedzielę: w niedzielę 09.11.2025 r. czynne są sklepy internetowe

Inny nowy sposób na zakupy w niedzielę objętą zakazem handlu to zamówienie złożone w sklepie internetowym. Warto wiedzieć, że ich nie obejmuje zakaz zatrudniania pracowników tak więc zarówno te które z założenia są internetowymi jak np. frisco w Warszawie czy mają tylko „nogę” internetową jak np. Auchan, przyjmują zlecenia i dowożą zakupy w niedzielę.

Nie wszystkie realizują zamówienia „od ręki” więc trzeba cyfrowy koszyk wypełnić i zamówienie złożyć dzień wcześniej, ale są już takie, które nawet w niedzielę przyjmują zlecenie i dostarczają zakupy w niedzielę, nie naruszając przepisów o niedzielnym zakazie handlu.

Zakaz handlu w niedzielę 02.11.2025 r. : gdzie zakupy zrobimy w najbliższą niedzielę na 100 procent, bo sklepy czynne

Jeśli chcemy wyjść z domu, by zakupy zrobić „w ciemno” bez sprawdzania czy to niedziela handlowa, czy objęta zakazem handlu, możemy bez ryzyka udać się do najbliższego sklepu sieci Żabka albo do małego sklepu osiedlowego.

One są na pewno czynne, ale i na pewno mają wyższe ceny – poza akcjami promocyjnymi w których na przykład specjalizuje się Żabka – od dyskontowych z sieci Biedronka czy Lidl.

Są więc z pewnością dobrym miejscem na szybkie pilne i drobne zakupy, a nie na szykowanie zaopatrzenia we wszystkie produkty, które będą w domowym gospodarstwie potrzebne przez dłuższy okres czasu.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

W całym 2025 roku jest osiem, a przez długi czas było tylko siedem niedziel handlowych. Oto ich terminy::

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia.

Tak więc dla miłośników niedzielnych zakupów prawdziwym eldorado będzie grudzień. Trzy niedziele handlowe i to pod rząd, na pewno zadowoleni więc będą zakupoholicy i zawodowi amatorzy niedziel w galeriach i centrach handlowych.