Pół roku nowej prezes POLSA

Anonimowy list wysłał ktoś (przypuszczalnie pracownik lub pracownicy Polskiej Agencji Kosmicznej) z adresu POLSA ALERT. Zarzuty dotyczą m.in. przygotowań i przebiegu misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną o nazwie Ignis. Była to polska część misji Axiom 4. W czerwcu 2025 r. Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos, a jako pierwszy – na ISS (Międzynarodową Stację Kosmiczną).

List sygnalistów opublikował na Facebooku m.in. Karol Wójcicki, autor popularnego fanpage’a „Z głową w gwiazdach”.

- To mocny tekst i jeśli przedstawione tam informacje się potwierdzą, opisuje on bardzo poważny kryzys zarządzania, komunikacji i współpracy w POLSA, z bezpośrednim wpływem na misję IGNIS i pozycję Polski w ESA. Wszystko to pod kierownictwem nowej prezes POLSA dr Marty Wachowicz – komentuje bloger.

Długa lista zarzutów wobec Polskiej Agencji Kosmicznej

Co dokładnie znajduje się w liście?

- Zwolnienie rzeczniczki POLSA na dwa tygodnie przed misją Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i paraliż komunikacji misji,



- zwolnienie w czasie post flight touru dyrektor misji IGNIS w POLSA odpowiedzialnej nie tylko za sukces misji, ale dalsze jej promowanie, wcześniejsze powołanie na koordynatora misji pracownika z Zielonej Góry bez jakiegokolwiek doświadczenia organizacyjnego, celem osłabienia efektów misji IGNIS,



- brak decyzyjności, brak współpracy z sektorem, lekceważenie podmiotów sektora kosmicznego,



- brak kontaktu i współpracy z ministrem nadrzędnym wobec POLSA,



- brak kultury w relacjach - unikanie dziennikarzy, krzyczenie na konferencjach prasowych, unikanie obecności na ważnych wydarzeniach, strach przed jakąkolwiek konfrontacją,



- brak jakiegokolwiek doświadczenia zarządczego i kompetencji w zakresie sektora kosmicznego,



- blokada obecności medialnej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego po powrocie z kosmosu, powodująca kryzys wizerunkowy całej misji, późniejsze twierdzenie, że "niech już ciszej będzie o tej misji, bo to nie jest ważne", odmawianie spotkań polskiemu astronaucie,



- niechęć sektora kosmicznego do współpracy z POLSA, zniszczenie pozycji agencji, budowanej od 10 lat, propozycje wchodzące w kompetencje sektora kosmicznego i konkurowanie z podmiotami prywatnymi, pokazujące brak kompetencji.

- To tylko kilka dokonań nowej prezes POLSA – dodaje autor (lub autorzy) listu.

Marta Wachowicz nową prezes POLSA. Grzegorz Wrochna zwolniony

Przypomnijmy: w marcu 2025 r. ówczesny minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk odwołał z funkcji prezesa POLSA prof. dr hab. Grzegorza Wrochnę. Resort podał wówczas, że przyczyną odwołania było nieprawidłowe wykonywanie zadań przez prezesa agencji. Następnie na to stanowisko powołano dr Martę Wachowicz, wcześniej związaną m.in. z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Autor listu zarzuca nowej prezes, że „nie posiadała doświadczenia w kierowaniu dużymi instytucjami ani w zarządzaniu projektami o zasięgu międzynarodowym. (…) Po objęciu funkcji prezes Wachowicz rozpoczęła reorganizację Agencji, której skutkiem była likwidacja kluczowych komórek merytorycznych i znaczący rozrost struktur biurokratycznych. Likwidacja Departamentu Informacji i Promocji oznaczała w praktyce rezygnację z realizacji jednego z ustawowych zadań Agencji – promocji polskiego sektora kosmicznego.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie – niewykorzystana szansa

- Działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ostatnich miesiącach, w tym liczne zmiany personalne w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), zostały przeprowadzone w kluczowym okresie – przygotowań do misji Sławosza Uznańskiego (IGNIS) oraz do Rady Ministerialnej ESA, dotyczącej podziału składki Polski na programy ESA w latach 2026–2028. W efekcie doprowadziło to do poważnej dezorganizacji pracy Agencji. Rola POLSA w obszarze komunikacji i promocji misji polskiego astronauty została sprowadzona do minimum, co skutkowało utratą szansy na wykorzystanie tego wydarzenia do wzmocnienia pozycji Polski w europejskim i światowym sektorze kosmicznym.

Aktualnie POLSA nie posiada rzecznika (rzeczniczka została zwolniona 2 tygodnie przed misją). W POLSA pojawiają się także osoby zatrudnione z NASK (poprzedniego miejsca pracy Pani Prezes). Najnowsza wiadomość to zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym kierującej z ramienia POLSA misją IGNIS i tourem po Polsce Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - dr Aleksandry Bukały, pozostawiająca bezmyślnie debriefing misji i działania mające popularyzację jej efektów, bez opiekuna i paraliżując spotkania Polskiego Astronauty w całej Polsce. (…). Proces decyzyjny w Agencji uległ istotnemu spowolnieniu. Prezes Wachowicz konsultowała niemal każdą decyzję z resortem, co w praktyce doprowadziło do paraliżu organizacyjnego – czytamy dalej.

Sygnaliści twierdzą też, że nie podpisano gotowego porozumienia polsko-japońskiego, co spowodowało realne straty dla przemysłu kosmicznego.

- To wszystko są tezy sygnalistów - wymagają oficjalnych wyjaśnień i weryfikacji. Mają one jednak potwierdzenie w zdarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – komentuje Karol Wójcicki.

Co więcej, za miesiąc ma odbyć się spotkanie państw członkowskich ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), na którym mają zapaść decyzje m.in. o budowie ośrodka ESA w Polsce.

Zarzuty wobec POLSA – co na to agencja?

O komentarz poprosiliśmy Polską Agencję Kosmiczną POLSA, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. POLSA nie zamieściła też żadnego komentarza do sprawy na swojej stronie internetowej ani w mediach społecznościowych.

Pełną treść listu możesz przeczytać tutaj: