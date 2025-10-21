Scam – nowa rzeczywistość polskich internautów

Scam to oszustwo, którego celem jest wyłudzenie pieniędzy, danych osobowych lub innych korzyści przez wprowadzenie ofiary w błąd. Przestępstwo to najczęściej popełniane jest przez internet lub za pośrednictwem telefonu. Z badania zrealizowanego na zlecenie VeloBanku wynika, że aż 18 proc. ankietowanych Polaków padło ofiarą scamu.

Kto najczęściej pada ofiarą oszustów?

Dominującą grupę poszkodowanych stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (27 proc.). Najrzadziej tego typu przestępstw doświadczali Polacy mający co najmniej 55 lat (14 proc.). Częściej pokrzywdzonymi są osoby zamieszkujące miejscowości liczące do 20 tys. mieszkańców (20 proc.) niż mieszkańcy aglomeracji powyżej 500 tys. ludzi (15 proc.).

Wstyd po oszustwie

Ofiary scamu doświadczają nie tylko strat finansowych, ale cierpią też w sferze emocjonalnej. Ponad połowa ankietowanych poszkodowanych (52 proc.) odczuwa wstyd wobec bliskich i policji, przyznając im, że uległa manipulacji przestępców. Taką odpowiedź częściej wskazywały kobiety (54 proc.) niż mężczyźni (49 proc.).

– „Na wnuczka”, „na policjanta”, „na telefon z banku”, „na fałszywą inwestycję” – katalog rodzajów scamu nieustannie zwiększa się wraz z poczuciem bezkarności oszustów. Z badania zrealizowanego z okazji Miesiąca Cyberbezpieczeństwa wynika, że bycie ofiarą przestępstwa to nie tylko wymierne straty finansowe. To również rysa na naszej psychice, związana z silnym przeżyciem i emocjami np. wstydem, które bywają nieodłącznymi skutkami takich sytuacji. Jako VeloBank dążymy do tego, by dbać o klientów nie tylko w warstwie cyfrowej ochrony przed przestępcami, ale również wykorzystując naszych ekspertów, z jakimi przez całą dobę można się połączyć telefonicznie lub na czacie. Czasem kontakt z call center może uchronić nas przed ogromnymi stratami. Kiedy zaś uświadomimy sobie, że staliśmy się ofiarą przestępstwa, nasi konsultanci również potrafią skutecznie wesprzeć rozmówcę, np. blokując zdalny dostęp do środków i wskazując dalsze kroki, które mogą nam pomóc, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli – mówi Małgorzata Górska, dyrektorka departamentu HR w VeloBanku, psycholożka i psychotraumatolożka.

Wielu Polaków ukrywa bycie ofiarą scamu

Z badania wynika, że 23 proc. poszkodowanych nie podzieliło się z nikim informacją, że padło ofiarą scamu. 22 proc. przyznało, że powodem ukrywania tego faktu był wstyd. Trzech z dziesięciu oszukanych szukało wsparcia na policji lub wśród bliskich, przy czym 17 proc. potrzebowało na to kilku godzin, a 21 proc. – kilku dni.