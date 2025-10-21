Od lat wśród kandydatów na studia medyczne przeważają kobiety. Dotyczy to także kierunku wojskowo-lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wszystko wskazuje więc na to, że wśród studentów reaktywowanej właśnie Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) przeważać będą panie w mundurach, które przygotowywać się będą do wykonywania zawodu wojskowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów i fizjoterapeutów.

Przypomnijmy, w przyszłym roku WAM powróci do Łodzi po 24 latach nieistnienia. W 2002 r., po 44 latach, unikalną w skali europejskiej uczelnię zlikwidowano wobec braku zagrożeń wojennych po wstąpieniu Polski do NATO, a Akademię zastąpił wydział wojskowo-lekarski, obecnie Kolegium Wojskowo-Lekarskie, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, WAM zostanie reaktywowany. Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o utworzeniu WAM, a wiceminister Tomczyk potwierdził DGP, że pierwsi studenci mieliby rozpocząć studia już w przyszłym roku akademickim 2026/27.

Autorzy ustawy spodziewają się, że podobnie jak do Kolegium Wojskowo-Lekarskiego, większość kandydatów na WAM stanowić będą kobiety, które na dawnej uczelni mogły studiować dopiero od 1999 r. – pierwszą podporucznik, która studia zaczęła na Akademii, a skończyła już na Uniwersytecie Medycznym (UMed) w Łodzi, promowano w 2005 r. Od tego czasu proporcje studentek do studentów się zwiększały. W 2019 r. na pierwszym etapie rekrutacji do Akademii Wojsk Lądowych złożono 1039 deklaracji, dokumentację uzupełniły 884 osoby, a po kolejnym etapie weryfikacji pozostało 537 osób, z czego 297 stanowiły kobiety. W roku akademickim 2023/24 na 200 miejsc egzaminy pozytywnie zdało 431 osób, w tym 209 kobiet. Z kolei w roku akademickim 2024/25 na 200 miejsc egzaminy pozytywnie zdały 552 osoby, w tym 273 kobiety.

Wiceminister obrony narodowej: nie będzie parytetu dla mężczyzn

Wiceminister Tomczyk zapewnia, że o przyjęciu decydować będzie wyłącznie punktacja. Nie będzie parytetu dla mężczyzn.

Jak mówił w rozmowie z DGP ostatni rektor WAM prof. Krzysztof Zeman, kobiety – lekarki wojskowe bardzo dobrze radzą sobie w armii, są zdyscyplinowane i wyjątkowo zmotywowane.

Co motywuje kobiety do służby medycznej w wojsku? Podobnie jak kandydaci płci męskiej deklarują chęć kontynuowania i kultywowania tradycji rodzinnej i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny.

Czego mogą się spodziewać po studiach na WAM? Skoszarowania na wojskowym kampusie i, w przeciwieństwie do obecnych studentów kierunku wojskowo-lekarskiego, nauki wyłącznie w towarzystwie żołnierzy (na UMed żołnierze mają zajęcia medyczne z cywilami), regularnych ćwiczeń wojskowych i jednego z letnich miesięcy spędzonego na ćwiczeniach wojskowych na poligonie. Przez cały okres nauki będą też chodzić w mundurze. Zaczną od stopnia podchorążego, a studia zakończą nie tylko otrzymaniem prawa wykonywania zawodu, ale także promocją oficerską na stopień podporucznika.

Przyszłe lekarki wojskowe zakończą studia w stopniu podporucznika

Prócz zajęć z medycyny będą zdobywać wiedzę z nauk stricte wojskowych i medycyny pola walki, a w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed) w Łodzi przygotowywać się do udzielania pomocy i ratowania życia w warunkach zbliżonych do tych panujących na polu walki – centrum symulacji pozwala odwzorować rzeczywistość wojenną poprzez imitację wybuchów, wystrzałów i sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Przez cały okres studiów jako żołnierze będą też dostawać uposażenie, które w 2025 r. wynosi od 6,3 tys. zł na pierwszym roku do 7,2 tys. zł na piątym roku (obecnie nie ma studiów, które jak lekarskie i lekarsko-dentystyczne, byłyby sześcioletnie).

Otwarta ścieżka kariery medycznej i wojskowej

W trakcie nauki będą mogły wyjeżdżać na wymiany międzynarodowe. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o WAM, w 2019 r. podczas wizyty przedstawicieli MON w Pentagonie rozpoczęto rozmowy o możliwości wspólnych szkoleń i wymiany studentów pomiędzy Polską a USA. Już teraz amerykańscy żołnierze cyklicznie wspierają wykładowców i instruktorów z WCKMed, którzy zasilą kadrę przyszłego WAM, w szkoleniach z medycyny pola walki.

Absolwentki WAM będą też mogły rozwijać karierę zarówno wojskową, jak i naukową. Przez 44 lata działalności dawny WAM wykształcił ponad 6 tys. oficerów medycyny wojskowej - lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, psychologów klinicznych i analityków medycznych, w tym pracowników naukowych: 2 tys. doktorów, 340 doktorów habilitowanych i 220 profesorów.