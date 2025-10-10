Trudne warunki pogodowe utrudniły jazdę

W piątek, 10 października 2025 r., doszło do karambolu na trasie A1. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych, gdy na autostradzie panowały trudne warunki – częściowo padał deszcz, a nawierzchnia była śliska.

Uczestnicy zdarzenia i blokada autostrady

Karambol miał miejsce na 422. kilometrze autostrady, w okolicach MOP Wierzchowisko w powiecie częstochowskim w kierunku Łodzi. W zdarzeniu uczestniczyły samochody osobowe oraz pojazd ciężarowy, co spowodowało całkowite zablokowanie jezdni w kierunku Łodzi. Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe.

Objazdy i zalecenia dla kierowców

Droga jest całkowicie nieprzejezdna i ma pozostać zamknięta przez kilka godzin. Służby pracują nad szybkim przywróceniem ruchu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Dla podróżujących w kierunku Łodzi wyznaczono objazdy drogami krajowymi DK43, DK46 oraz DK91. Funkcjonariusze przypominają, że korzystanie z alternatywnych tras może znacznie skrócić czas przejazdu i pozwoli uniknąć utknięcia w długim korku spowodowanym przez zablokowaną autostradę.