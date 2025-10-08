"Premier Donald Tusk powołał z dniem 8 października 2025 r. Grzegorza Wronę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nominację wręczył minister Wojciech Balczun" – przekazał resort na platformie X.

Kim jest nowy wiceminister i jakie zadania będzie musiał podjąć już teraz, w październiku 2025 roku?

Kim jest Grzegorz Wrona? Kariera, doświadczenie, zaplecze

Choć oficjalny komunikat rzuca tylko jedno zdanie, wiadomo, że Grzegorz Wrona to postać znana w kręgach gospodarczych. Dotychczas pełnił funkcje związane z nadzorem właścicielskim i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w sektorze publicznym oraz prywatnym. Według dostępnych danych jego kariera przebiegała na styku administracji i biznesu co w MAP może oznaczać, że został wybrany jako technokrata, a nie polityczny żołnierz. Ostatnio pełnił obowiązki wiceprezydenta Rzeszowa.

Choć komunikat o nominacji był krótki, jedno zdanie nie przeszło bez echa. „Nominację wręczył minister Wojciech Balczun”. Nazwisko Balczuna to nie przypadkowy podpis. To szef resortu, były szef kolei w Ukrainie, menedżer znany z twardego stylu zarządzania i odważnych decyzji. Jeśli to właśnie on wprowadził Wronę do gry, oznacza to jedno: nowy wiceminister ma nie tylko wykonywać polecenia — ma działać jak operator zmian.

MAP w 2025 roku. Najtrudniejsze zadania przed Wroną

Stanowisko obejmuje w kluczowym momencie. Na biurku nowego wiceministra już leży kilka tykających spraw:

reforma nadzoru właścicielskiego po latach politycznych nominacji,

decyzje dotyczące energetyki — w tym przyszłości węgla, atomu i OZE,

porządkowanie gigantycznych kontraktów w Orlenie i spółkach paliwowych,

program konsolidacji i cyfryzacji spółek państwowych,

stworzenie nowej strategii dywidendowej dla budżetu państwa na 2026 rok.

Strategiczna nominacja na październik 2025. Przypadek? Raczej przygotowanie do ofensywy

Pytanie, które nasuwa się samo: dlaczego właśnie teraz? Dlaczego w połowie jesieni, kiedy większość państwowych projektów jest już zaplanowana?

Scenariusz jest prosty — końcówka 2025 roku to czas przygotowań do budżetu na kolejny rok oraz rozliczeń ze spółkami Skarbu Państwa. Nowy wiceminister może dostać zadanie oczyszczenia pola przed większą reformą, którą Tusk sygnalizował już wiosną: pełnej przebudowy systemu zarządzania państwowym majątkiem.

Ministerstwo Aktywów Państwowych to dziś jeden z najbardziej wpływowych resortów w rządzie. To tutaj zapadają decyzje dotyczące obsady zarządów w Orlenie, KGHM, PKO BP, PZU, Polskiej Grupie Energetycznej, a nawet w takich gigantach jak LOT czy PKP.