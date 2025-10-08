RPO bada serię zgonów w Zakładzie Karnym w Czarnem
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o zgonach osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem, Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowania wyjaśniające w tych sprawach.
Pierwsze postępowanie po śmierci osadzonego w maju 2025 r.
Pierwsze działania zostały podjęte w maju 2025 roku, po informacji o śmierci jednego z osadzonych w celi. Sprawą zajmuje się Zespół ds. Wykonywania Kar w Biurze RPO, który z urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające.
We wrześniu 2025 r. RPO wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Oczekiwał:
- sprawozdania z postępowania wyjaśniającego,
- zapisu monitoringu,
- dokumentacji fotograficznej.
13 zgonów w 10 miesięcy – RPO żąda pełnej dokumentacji
7 października 2025 r., po uzyskaniu informacji o kolejnych zgonach, Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Centralny Zarząd Służby Więziennej o przekazanie pełnych danych dotyczących wszystkich 13 zgonów w Zakładzie Karnym w Czarnem w okresie ostatnich dziesięciu miesięcy. W wystąpieniu RPO zwrócił się o:
- wykaz wszystkich zgonów osadzonych w tym okresie,
- sprawozdania z czynności wyjaśniających, obejmujące przyczyny i okoliczności śmierci oraz ewentualne wnioski,
- wskazanie jednostek prokuratury prowadzących postępowania w tych sprawach.
Sprawa wciąż w toku – RPO oczekuje odpowiedzi od Służby Więziennej i prokuratury
Celem działań RPO jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji oraz ocena, czy w Zakładzie Karnym w Czarnem przestrzegane są prawa osób pozbawionych wolności. Sprawa jest w toku. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na odpowiedzi od Służby Więziennej i prokuratury.
