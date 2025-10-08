RPO bada serię zgonów w Zakładzie Karnym w Czarnem

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o zgonach osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem, Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowania wyjaśniające w tych sprawach.

Pierwsze postępowanie po śmierci osadzonego w maju 2025 r.

Pierwsze działania zostały podjęte w maju 2025 roku, po informacji o śmierci jednego z osadzonych w celi. Sprawą zajmuje się Zespół ds. Wykonywania Kar w Biurze RPO, który z urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające.

We wrześniu 2025 r. RPO wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Oczekiwał:

sprawozdania z postępowania wyjaśniającego,

zapisu monitoringu,

dokumentacji fotograficznej.

13 zgonów w 10 miesięcy – RPO żąda pełnej dokumentacji

7 października 2025 r., po uzyskaniu informacji o kolejnych zgonach, Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Centralny Zarząd Służby Więziennej o przekazanie pełnych danych dotyczących wszystkich 13 zgonów w Zakładzie Karnym w Czarnem w okresie ostatnich dziesięciu miesięcy. W wystąpieniu RPO zwrócił się o:

wykaz wszystkich zgonów osadzonych w tym okresie,

sprawozdania z czynności wyjaśniających, obejmujące przyczyny i okoliczności śmierci oraz ewentualne wnioski,

wskazanie jednostek prokuratury prowadzących postępowania w tych sprawach.

Sprawa wciąż w toku – RPO oczekuje odpowiedzi od Służby Więziennej i prokuratury

Celem działań RPO jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji oraz ocena, czy w Zakładzie Karnym w Czarnem przestrzegane są prawa osób pozbawionych wolności. Sprawa jest w toku. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na odpowiedzi od Służby Więziennej i prokuratury.