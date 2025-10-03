System podwójnego zastosowania: paliwo dla wojska i cywilnych odbiorców

Wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, w piątek podczas konferencji prasowej dotyczącej podpisania porozumienia w sprawie rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej i połączenia jej z systemem NATO ocenił, że to potężna inwestycja, potężne koszty. „Mając możliwość wykorzystywania tego systemu zarówno na potrzeby cywilne, jak i na potrzeby militarne, dajemy sobie szansę na lepsze i efektywne zagospodarowanie środków i tym samym obniżenie jednostkowych kosztów tych inwestycji - stwierdził Wrochna.

Wiceszef MON: bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski idą w parze

Podkreślił, że bezpieczeństwo militarne i energetyczne łączy wspólny mianownik. - Tym wspólnym mianownikiem jest suwerenność. Bezpieczeństwo energetyczne i militarne dają państwu, dają obywatelom tę niezależność od tego, co może stać się w przyszłości - powiedział wiceminister.

Zwrócił uwagę, że inwestycje podwójnego zastosowania, militarnego i cywilnego, dają również dodatkowe bezpieczeństwo gospodarcze. Wskazał, że rurociągi, które powstaną, na co dzień będą mogły służyć do transportowania paliwa, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby cywilne, np. dla lotnisk.

PERN: podłączenie do NATO zwiększy zdolności logistyczne

Prezes Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) Daniel Świętochowski stwierdził, że to „ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa naszego kraju”. Dodał, że obecnie polski system rurociągowy jest „zamkniętym” i „izolowanym” systemem, a podłączenie go do rurociągu NATO da „ogromne zdolności utrzymania logistyki w sytuacji ewentualnego zagrożenia”.

- Drugi system logistyczny, który jest naszą własnością, to system całej logistyki rurociągowej związanej z zaopatrzeniem rynku paliw. (...) Paliwowych baz jest 19. One mogą stanowić bardzo ważny element logistyki, nie tylko w razie pokoju - powiedział Świętochowski.