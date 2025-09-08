Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują na obszarze województwa opolskiego oraz w części woj. wielkopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego.

Spodziewane są tam burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie możliwy jest też grad. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 14 do 22, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

W części województwa małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu do 55 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Instytut podaje, że alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 6 do 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 90 proc.

Dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego w woj. małopolskim ogłoszono także alert RCB. W komunikacie poinformowano, że 8 września „prognozowane są intensywne opady deszczu i burze oraz możliwe podtopienia”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców aby nie zbliżali się do wezbranych rzek i słuchali poleceń służb.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. (PAP)

