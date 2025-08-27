Wygląda na to, że na polskich torach wreszcie zaczyna się liberalizacja, którą można porównać do otwarcie nieba nad naszym krajem dla tanich linii sprzed blisko 20 lat. Czeski Leo Express ogłosił, że 1 marca przedłuży do Warszawy swoje dotychczasowe połączenie Praga – Kraków. Do stolicy Polski będzie jeździł codziennie. Na trasie z Małopolski do Warszawy jest o co się bić, bo to najbardziej obłożone ruchem pasażerskim połączenie w całej Polsce. - Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą oraz z autobusów w kierunku Ukrainy. Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy naszą ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Połączenia są tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.

Dwa razy dziennie z Warszawy do Krakowa

Przewoźnik zaoferuje każdego dnia po dwie pary połączeń z Warszawy do Krakowa. Poranny pociąg wyruszy ze stolicy o godz. 7.21. Skład dotrze do Krakowa o 10.18 a do Pragi o 16.43. Późno wieczorem – o godz. 22.41 wyruszy z Warszawy kolejny skład, który dotrze do Krakowa o godz. 1.46 a do Pragi o 7.43. To będzie raczej połączenie dla tych, którzy w ciągu nocy będą chcieli dostać się do stolicy Czech. Oprócz tego będzie jeszcze popołudniowe połączenie z Krakowa (odjazd o 14.30) do Pragi (przyjazd o godz. 20.43) oraz poranny kurs tylko w niedziele i poniedziałki z Krakowa (odjazd o 5.47) do Pragi (przyjazd o 11.43).

W przeciwnym kierunku Leo Express zaoferuje poranne połączenie z Pragi (odjazd o 8.23) do Krakowa (przyjazd 14.15), niemal w samo południe z Pragi (odjazd o 12.23) przez Kraków (przyjazd o 18.48) do Warszawy (przyjazd o 21.43), popołudniowe z Pragi (odjazd o 17.23) do Krakowa (odjazd o godz. 0.06 – kursy tylko w soboty i niedziele) oraz nocne połączenie z Pragi (odjazd 21.23), przez Kraków (odjazd o 3.44) do Warszawy (przyjazd o 6.15).

Cztery klasy w pociągu

Leo Express zapewnia, że bilety już są dostępne na stronie przewoźnika. Ceny za przejazd na trasie Warszawa – Kraków zaczynają się od 9 zł. Firma nie chce powiedzieć, ile biletów w takiej cenie dostępnych jest w pociągu. Połączenia będą obsługiwać składy wykonane przez zakład Stadlera w Siedlcach. We wszystkich pociągach dostępne będą cztery klasy: Economy, Economy Plus, Business i Premium. W tej ostatniej jest tylko sześć foteli, które można rozłożyć do pozycji leżącej. W cenę biletu w tej klasie wliczone są również przekąski i napoje, w tym prosecco.

Czeski przewoźnik nie wyklucza, że w przyszłości rozszerzy siatkę połączeń w Polsce.

Tymczasem już 18 września kursy na trasie Warszawa – Kraków uruchomi inny czeski przewoźnik – RegioJet. W tym przypadku na razie będzie jedna para, która nazywana jest pilotażem, co m.in. będzie się wiązać z nieco dłuższym czasem przejazdu. Skład wyruszy z Krakowa o godz. 8.49, do Warszawy Centralnej dotrze o godz. 11.54, a do Wschodniej o 12.21. Skład wyruszy w powrotną drogę z Warszawy Wschodniej o 14.33, z Centralnej o 14.44 a do Krakowa dotrze o 18.06.

RegioJet pojedzie na kilku trasach

Od grudnia RegioJet chce rozwinąć siatkę połączeń. Zamierza kursować z Warszawy do Poznania, z Krakowa przez Warszawę do Gdyni i z Warszawy do Pragi i Wiednia. Od 1 kwietnia 2026 r. ma być wprowadzony docelowy rozkład zakładający krótsze czasy przejazdu. Przewoźnik także zaoferuje cztery klasy podróży. Spółka zaczęła rekrutację w Polsce pracowników. Chce zatrudnić nawet 300 osób m.in. maszynistów.