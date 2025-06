Rozmowa Putina z Trumpem. Putin przedstawia stanowisko Moskwy ws. ataku Izraela na Iran

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiadomił, że przywódcy rozmawiali przez telefon o konflikcie zbrojnym między Iranem i Izraelem. Putin miał potępić izraelski atak na Iran. Obaj prezydenci nie wykluczyli powrotu do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego. Przywódca Rosji miał też potwierdzić gotowość do kontynuowania negocjacji z Ukrainą. Według Uszakowa rozmowa trwała ok. 50 minut.

Podczas poprzedniej rozmowy Putin i Trumpa rozmawiali o Ukrainie

Poprzednio informowano o rozmowie przywódców USA i Rosji 4 czerwca. Wtedy Trump powiadomił, że Putin powiedział mu, iż "będzie musiał odpowiedzieć" na ukraiński atak na lotniska wojskowe w Rosji, na których - według władz w Kijowie - zniszczono bądź uszkodzono 41 samolotów.