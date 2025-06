Przegrana kandydata KO rozbudziła nadzieje opozycji na zmianę premiera. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował powołanie „rządu technicznego”. Z kolei Tusk ogłosił „nowe otwarcie” dla koalicji rządzącej, które wiąże się również z rekonstrukcją rządu. Liderzy koalicji rządzącej spotkali się w poniedziałek, by ustalić, co dokładnie znajdzie się w środowym wystąpieniu Donalda Tuska. Co ważne, kilka dni wcześniej premier poprosił wszystkie ugrupowania o przedstawienie propozycji pięciu kluczowych - z ich perspektywy - projektów ustaw.

W przeddzień głosowania nad wotum zaufania przedstawiciele PiS zainicjowali akcję „Tusk do dymisji”. Zorganizowali siedem konferencji prasowych przed siedzibami kluczowych resortów, argumentując, dlaczego - ich zdaniem - obecny rząd powinien ustąpić. Pojawili się m.in. przed ministerstwami sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, finansów, edukacji, zdrowia i przed KPRM.