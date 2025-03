W naszym wspólnym, europejsko-amerykańskim interesie są silne USA, UE i NATO; proszę o tym pomyśleć przed decyzją o nałożeniu ceł na bliskich przyjaciół - zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa premier Donald Tusk. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja - dodał.

W poniedziałek Donald Tusk wziął udział w podpisaniu umowy międzyrządowej z USA ws. wsparcia logistycznego i technicznego zakupionych dla Polski amerykańskich systemów przeciwlotniczych Patriot. Do podpisanej umowy odniósł się w opublikowanym na portalu X nagraniu, w którym zwrócił się do Amerykanów i prezydenta USA.

"Właśnie podpisaliśmy naszą kolejną polsko-amerykańską umowę w obszarze obronności. Dla nas. Polaków, nasza przyjaźń, nasz sojusz i wzajemna lojalność to nie abstrakcja. Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB; we współpracy w USA budujemy nowoczesną i największą armię w Europie, by bronić naszych granic, jak również naszych wspólnych wartości i interesów" - mówi na nagraniu Tusk

"Ameryka mogła i zawsze może liczyć na Polskę, macie tu tylko przyjaciół. I mogę powiedzieć to samo o całej Europie - macie przyjaciół i zaufanych sojuszników od Portugalii do Polski, od Danii do Grecji. W naszym wspólnym, europejsko-amerykańskim interesie są silne USA, silna Unia Europejska i silne NATO - nie słabsze. Proszę o tym pomyśleć, panie prezydenci, i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych przyjaciół" - zwrócił się do amerykańskiego przywódcy Tusk. Jak dodał, "współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja".

Cła na samochody

W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że 2 kwietnia nałoży 25-procentowe cło na wszystkie samochody osobowe i lekkie ciężarówki importowane z zagranicy. Dotychczasowa stawka wynosiła 2,5 proc Wśród najważniejszych eksporterów samochodów do USA są kraje UE, a wśród nich zwłaszcza Niemcy, Słowacja, Włochy i Szwecja. Według niemieckiego urzędu statystycznego Destatis w 2024 r. Niemcy wyeksportowały 3,4 mln nowych samochodów o wartości 135 mld euro, z czego do USA wyeksportowano blisko 450 tys.

Państwa europejskie jednomyślnie skrytykowały zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa. M.in. minister gospodarki Niemiec Robert Habeck stwierdził, że dodatkowe cła negatywnie odbiją się zarówno na europejskich gospodarkach, jak i na amerykańskiej. Wezwał do pilnych negocjacji w celu zapobieżenia "spirali wojny handlowej". "UE musi udzielić stanowczej odpowiedzi na cła; musi być jasne, że nie cofniemy się przed USA" - powiedział Habeck.(PAP)