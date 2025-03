Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę stacji NBC, że jest" wkurzony i bardzo wściekły" na Władimira Putina i kwestionowanie przez niego legitymacji Wołodymyra Zełenskiego. Zagroził też, że jeśli nie dojdzie do rozejmu z winy Rosji, wprowadzi cła wtórne na rosyjską ropę.

Jak podała NBC, Trump powiedział w wywiadzie telefonicznym z dziennikarką Kristin Welker, że jest wkurzony i bardzo wściekły na słowa rosyjskiego prezydenta, kwestionujące zasadność sprawowania władzy przez prezydenta Zełenskiego, twierdząc, że jego słowa nie idą w dobrym kierunku. Według Welker, zapowiedział też, że znów planuje rozmawiać z rosyjskim przywódcą w nadchodzącym tygodniu.

Według NBC, słowa Trumpa odnosiły się m.in. do propozycji Putina, by ustanowić w Ukrainie władze pod nadzorem ONZ.

Trump: Jeśli uznam, że to była wina Rosji, nałożę cła wtórne na ropę

Trump zagroził też nałożeniem "ceł wtórnych" na rosyjską ropę naftową, które miałyby wynieść 25-50 proc., jeśli z jej winy nie dojdzie do rozejmu.

"Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie i jeśli uznam, że to była wina Rosji — co może nie być prawdą — ale jeśli uznam, że to była wina Rosji, nałożę cła wtórne na ropę, na całą ropę pochodzącą z Rosji" — powiedział, cytowany przez stację. Miałoby to nastąpić w ciągu miesiąca, jeśli w tym czasie nie dojdzie do rozejmu.

Trochę zły, trochę w dobrych relacjach

NBC dodaje, że Trump zaznaczył jednak, że choć według niego Putin wie, że jest na niego wściekły, to łączą go z nim dobre relacje, a jego gniew "szybko minie (...) jeśli zrobi słuszną rzecz".

Trump wyjaśnił, że "cła wtórne" miałyby polegać na nałożeniu podatków od importu produktów z krajów kupujących rosyjską ropę naftową. USA już na początku rosyjskiej inwazji zakazały importowania rosyjskiej ropy naftowej do USA i nigdy nie sprowadzały jej wiele.

Gdyby Trump spełnił swoje groźby, karnymi cłami mogłaby zostać objęta Unia Europejska, która mimo redukcji importu rosyjskiej ropy naftowej wciąż ją kupuje. Największymi kupcami surowca z Rosji są Chiny, Indie i Turcja.

Podobne cła jego administracja ogłosiła w mijającym tygodniu na państwa kupujące ropę naftową od Wenezueli.

Trump grozi bombardowaniem

- Jeśli Iran nie zawrze umowy o programie atomowym, dojdzie do bombardowania "jakiego nikt wcześniej nie widział- oświadczył także prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC.

"Jeśli nie zawrą umowy, dojdzie do bombardowania. Będzie to bombardowanie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano" - powiedział Trump w rozmowie telefonicznej relacjonowanej przez dziennikarkę NBC Kristin Welker, odnosząc się do złożonej przez niego oferty negocjacji na temat irańskiego programu atomowego.

Iran w niedzielę odrzucił propozycję Trumpa. Prezydent USA zagroził również Iranowi "cłami wtórnymi", tj. nałożeniem ceł na kraje kupujące od Iranu ropę naftową.