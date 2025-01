Nowości w prawie, szczegóły rozliczeń, ważne terminy dla PIT, ZUS i podatku dla właścicieli nieruchomości. Przygotowaliśmy ściągawkę dla klientów biur rachunkowych.

od 1 lutego

Wolna Wigilia

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1965) nowym dniem wolnym od pracy będzie 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia. Ponadto ww. ustawa przewiduje, że zakaz handlu nie będzie obowiązywać w kolejne trzy (dotychczas były dwie) niedziele poprzedzające wigilię Bożego Narodzenia. Przy czym pracownik lub zatrudniony (tj. osoba fizyczna wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie grudniowe niedziele. Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2025 r.

obowiązki i uprawnienia

do 15 stycznia

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoby fizyczne muszą złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) do 15 stycznia 2025 r., jeśli wskutek wejścia w życie 1 stycznia 2025 r. ustawy z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 1757) – która wprowadziła nowe definicje terminów: „budowla”, „budynek”, „obiekt budowlany” oraz „trwałe związanie z gruntem” – doszło do zmiany sposobu lub wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy informacji IN-1 nie muszą jednak składać osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami) pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, które przed 1 stycznia 2025 r. złożyły tę informację z tytułu przysługującej im odrębnej własności (współwłasności) tych pomieszczeń.

Inwentaryzacja

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1863) inwentaryzację należy przeprowadzać na ostatni dzień roku obrotowego. Termin ten i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację niektórych składników aktywów rozpocznie się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy do 15. dnia następnego roku. Dlatego firmy prowadzące księgi rachunkowe muszą zakończyć inwentaryzację niektórych składników majątku do 15 stycznia 2025 r. Termin ten dotyczy spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Za prawidłowe ustalenie stanu aktywów i pasywów odpowiada kierownik jednostki. Dotyczy to również przypadków, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą wyrażoną w formie pisemnej. W praktyce kierownik jednostki najczęściej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli: spis z natury nie został przeprowadzony w obowiązujących terminach, jego wyniki nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego lub błędnie rozliczono różnice inwentaryzacyjne. W takiej sytuacji grożą mu sankcje wskazane w art. 77 u.r., tj. kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch albo obie te kary łącznie.

Warto przypomnieć, że po wykonaniu wszystkich czynności inwentaryzacyjnych konieczne będzie rozliczenie ustalonych podczas tych czynności różnic. Mimo że czynności wyjaśniające będą przeprowadzane już w 2025 r., to rozliczenie musi nastąpić w księgach 2024 r. Prace należy tak przeprowadzić, aby rozliczenie nastąpiło przed terminem sporządzenia zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówka). Zestawienie to musi być sporządzone w terminie umożliwiającym przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Na wykonanie tej czynności spółki mają czas do 85. dnia po dniu bilansowym.

do 31 stycznia

ZFŚS

Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający 1 stycznia 2025 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, jeśli chcą odstąpić od tworzenia ZFŚS i nie wypłacać świadczenia urlopowego, muszą do końca stycznia poinformować o tym pracowników.

Informacje i deklaracje podatkowe w podatkach dochodowych

31 stycznia 2025 r. mija termin na przekazanie do urzędu skarbowego:

PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2024 r.),

PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2024 r.),

PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2024 r.),

PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2024 r.),

PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2024 r.),

CIT-6AR (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2024 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych),

CIT-10Z (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2024 r. zagranicznym osobom prawnym),

CIT-6R (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, wypłaconych za 2024 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP),

CIT-11R (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR).

Wybór estońskiego CIT

Jednym z warunków, jaki musi spełnić podatnik CIT chcący korzystać z ryczałtu od dochodów spółek, jest złożenie zawiadomienia ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Jeżeli spółka chce się więc rozliczać na zasadach estońskiego CIT od początku 2025 r., to musi złożyć ZAW-RD do końca stycznia 2025 r.

Z kolei osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika opodatkowanego estońskim CIT musi w tym samym terminie złożyć temu podatnikowi oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek (OSW-RD). Przy czym OSW-RD trzeba złożyć co roku, nawet jeśli nic się nie zmieniło. W oświadczeniu tym należy wykazać podmioty, w których osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5 proc. udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Przy czym oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących. W razie zmiany stanu faktycznego oświadczenie OSW-RD należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Kopię oświadczenia OSW-RD podatnik przekazuje – na żądanie – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika lub naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla osoby fizycznej. W przypadku gdy osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem nie złoży oświadczenia OSW-RD, spółka musi o tym poinformować – w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu na wykonanie tego obowiązku – naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tej osoby fizycznej.

ZUS IWA

Informację o danych za 2024 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) trzeba złożyć do ZUS do 31 stycznia 2025 r. Musi to zrobić płatnik składek, który:

był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2025 r.,

w 2024 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),

31 grudnia 2024 r. był wpisany do rejestru REGON.

Płatnik nie musi składać ZUS IWA, jeżeli w 2024 r. był chociaż jeden miesiąc, w którym żadna osoba, za którą opłacał składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; ost.zm. Dz.U. poz. 1757) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1) na dany rok podatkowy, w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podmioty te mogą jednak skorzystać z możliwości złożenia deklaracji DN-1 za 2025 r. później niż zwykle.

Otóż w myśl art. 6 ustawy z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 1757) mogą one składać deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2025 do 31 marca 2025 r., jeżeli:

1) złożą do właściwego organu podatkowego do 31 stycznia 2025 r. pisemne zawiadomienie o skorzystaniu z tego uprawnienia, zawierające:

a) nazwę organu podatkowego, do którego zawiadomienie jest kierowane,

b) nazwę podatnika składającego zawiadomienie, adres jego siedziby oraz jego identyfikator podatkowy,

c) oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2025 r. do 31 marca 2025 r.;

2) bez wezwania organu podatkowego wpłacą na rachunek właściwej gminy miesięczne raty podatku od nieruchomości:

a) za styczeń – do 31 stycznia 2025 r.,

b) za luty – do 15 lutego 2025 r.,

c) za marzec – do 15 marca 2025 r.

– w wysokości odpowiadającej średniej miesięcznej kwocie należnego podatku za 2024 r.

