Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy, która ma zabezpieczyć najmłodszych użytkowników internetu przed dostępem do szkodliwych treści. Strony pornograficzne będą miałyobowiązek weryfikacji wieku użytkowników. Ale jak to ma działać w praktyce?

Zgodnie z wpisem w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu ustawa nałoży na dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym przede wszystkim na dostawców stron internetowych – obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka, jakie wiąże się z uzyskiwaniem przez małoletnich dostępu do treści w ramach świadczonej usługi. Chodzi o ocenę prawdopodobieństwa dostępności treści pornograficznych w danym serwisie internetowym.

Jak wskazują autorzy projektu, dostęp do pornografii w sieci jest obecnie zbyt łatwy. Dotychczasowe rozwiązania mające chronić dzieci – w tym kampanie edukacyjne kierowane do rodziców – wymagają więc „wsparcia w postaci systemu środków technicznych i organizacyjnych ze strony podmiotów umożliwiających uzyskanie dostępu do takich treści”. Autorzy projektu dodają, że skuteczność obecnie stosowanych działań jest ograniczona „przez zróżnicowanie i rozproszenie procedur”, zwłaszcza ze względu na niski poziom odpowiedzialności stron internetowych ze szkodliwymi materiałami.

Dlatego na podmioty, w których usługach znajdują się treści pornograficzne, ustawa nałoży obowiązek weryfikacji wieku użytkowników – aby uniemożliwić dostęp osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.

Zapewnienie skuteczności weryfikacji wieku

Z tym że ustawa nie będzie szczegółowo określać mechanizmów tej weryfikacji, lecz zobowiąże ministra cyfryzacji do wydania wytycznych z wymogami, jakie muszą one spełniać – przy zapewnieniu skuteczności weryfikacji wieku, poszanowania ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem możliwości technicznych usługodawców. Minister wyda wytyczne w porozumieniu z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jako organ nadzorczy ma być uprawniony do przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązku weryfikacji wieku, a także do nakładania kar.

– Moim zdaniem nie jest to właściwa droga – komentuje dr Paweł Litwiński, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński i członek Społecznego Zespołu Ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak bowiem przypomina, katalog źródeł powszechnie obowiązującego prawa jest zamknięty, a wśród nich nie ma wytycznych.

– Takie wytyczne mogą więc co najwyżej pełnić funkcję wskazówki, wzorca właściwego zachowania – z zastrzeżeniem, że ich naruszenie nie może rodzić żadnych skutków prawnych. Dlatego moc takiego dokumentu będzie niewielka, żeby nie powiedzieć żadna – mówi Litwiński.

Bez podpisu kwalifikowanego można tylko zwiększyć prawdopodobieństwo

Jak wyjaśnia, wytyczne mogą mieć praktyczne znaczenie jedynie wtedy, gdy pochodzą od organu nadzorczego, który egzekwuje stosowanie określonych rozwiązań.

– Można oczekiwać, że mechanizm zgodny z wytycznymi regulatora zostanie przez niego oceniony pozytywnie. Problem w tym, że w tym wypadku organem nadzorczym będzie UKE, a wytyczne wyda minister cyfryzacji. Lepiej byłoby więc przyjąć brzegowe warunki dla mechanizmów weryfikacji wieku w rozporządzeniu, bo to akt powszechnie obowiązujący, albo powierzyć wydanie wytycznych organowi nadzorczemu – wskazuje Paweł Litwiński.

Dodaje, że opracowanie skutecznego mechanizmu weryfikacji to trudne zadanie.

– Bez zastosowania usług zaufania publicznego – tj. podpisu kwalifikowanego – można jedynie zwiększać prawdopodobieństwo, że po drugiej stronie jest osoba dorosła. Tu pojawia się pytanie, czy na dostawców usług zostanie nałożony obowiązek rezultatu, tj. skutecznej weryfikacji, czy też obowiązek weryfikacji z należytą starannością. Pojawienie się na tym etapie „wytycznych” wskazuje na to drugie – uważa dr Litwiński.

Domeny, które umożliwiają dostęp do treści pornograficznych bez uprzedniej weryfikacji wieku użytkowników, trafią do specjalnego rejestru prowadzonego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK). Domeny z rejestru NASK będą blokowane przez dostawców usługi dostępu do internetu.

Resort cyfryzacji planuje, że projekt zostanie przyjęty przez rząd w II kw. tego roku. ©℗