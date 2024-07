Dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego m.in. z udziałem głowy państwa Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska.

Na jej posiedzeniu zostaną omówione kwestie dotyczące szczytu NATO w Waszyngtonie, który potrwa od wtorku do czwartku. Później wspólnym samolotem do Waszyngtonu udadzą się m.in. prezydent oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Na tym szczycie nikt nie spodziewa się kontrowersji. Amerykańskim gospodarzom zależy na tym, by przebiegł gładko. Powodem jest oczywiście tocząca się kampania prezydencka w USA. Niemniej jednak zostanie potwierdzone to, że art. 5 jest „żelazny” oraz że coraz więcej państw wydaje ponad 2 proc. PKB na obronność. Jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, to zadeklarowane zostanie dalsze wsparcie, ale nie ma co się spodziewać żadnych twardych obietnic odnośnie do terminu przyjęcia do Sojuszu.

I choć na tym szczycie żadnego przełomu nie będzie, to przez ostatnie 10 lat widać wyraźnie, że Sojusz coraz bardziej wzmacnia swoją wschodnią flankę. ©℗