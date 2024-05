W środku majówki, w jeden dzień, mamy dwa święta. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To też dzień, w którym swoje święto mają miliony Polaków żyjących na co dzień za granicą, czyli Polonia. Ilu Polaków mieszka poza granicami ojczyzny? Gdzie jest ich najwięcej?

Święto flagi

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 2 maja, to stosunkowo młode święto narodowe, które zostało ustanowione w Polsce w 2004 r., a dokładnie na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz wyrażanie szacunku do narodowych barw Polski.

Pochodzenie i znaczenie święta flagi

Data 2 maja nie została wybrana przypadkowo. To święto ma na celu podkreślenie znaczenia polskich symboli narodowych, a jego obchody mają miejsce dzień po Święcie Pracy (1 maja) oraz dzień przed rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzięki temu tworzy ono część trzydniowych obchodów majowych, które są ważnym czasem dla polskiej tożsamości i patriotyzmu. Na wielu budynkach, zarówno posesjach prywatnych, jak i państwowych urzędach, wisi wtedy biało-czerwona flaga.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest również 2 maja. To święto zostało ustanowione w 2002 r., z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.





Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą obejmują różnorodne wydarzenia zarówno w Polsce, jak i w społecznościach polskich na całym świecie. Do najczęstszych form celebracji należą:



– Spotkania i zjazdy osób pochodzenia polskiego

– Koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne promujące polską kulturę

– Msze święte i inne uroczystości religijne

– Spotkania z przedstawicielami polskich władz, zarówno w kraju, jak i za granicą

– Konferencje i panele dyskusyjne dotyczące historii i współczesności Polonii.

Ilu Polaków żyje poza Polską i gdzie jest ich najwięcej?

Szacuje się, że poza granicami Polski mieszka od 15 do 20 mln osób polskiego pochodzenia. Liczba ta obejmuje zarówno Polaków, którzy wyemigrowali z kraju, jak i ich potomków urodzonych już poza Polską.



Główne kraje zamieszkania Polonii:



Stany Zjednoczone – W Stanach Zjednoczonych mieszka około 9 do 10 mln osóbpolskiego pochodzenia. Jest to jedna z największych grup etnicznych pochodzenia europejskiego w USA. Społeczność polska w Stanach Zjednoczonych ma długą historię, sięgającą głównie fal migracyjnych z końca XIX i początku XX w. Polacy w USA są rozproszeni po całym kraju, ale największe skupiska można znaleźć w takich miastach jak Chicago, Nowy Jork, i Detroit. Polonia amerykańska jest bardzo aktywna, utrzymując bogate życie kulturalne i społeczne, z licznymi polskimi szkołami, organizacjami, a także mediami i kościołami.



Niemcy – W Niemczech mieszka około 2 mln Polaków. Niemcy stanowią jedno z najważniejszych miejsc zamieszkania Polonii z uwagi na bliskość geograficzną, historię migracji oraz rozwinięty rynek pracy. Polacy w Niemczech stanowią jedną z największych grup obcokrajowców. Wielu z nich to osoby, które wyemigrowały po 2004 r., kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, co ułatwiło przepływ pracowników. Polacy w Niemczech są aktywni zarówno na rynku pracy, jak i w życiu kulturalnym, tworząc liczne organizacje i stowarzyszenia polonijne.



Wielka Brytania – Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka około 1 mln Polaków. Liczba ta znacząco wzrosła po 2004 r., kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, co ułatwiło obywatelom Polski przeprowadzkę i pracę w Wielkiej Brytanii. Polacy stanowią jedną z największych grup imigrantów w kraju. Społeczność polska w Wielkiej Brytanii jest bardzo aktywna, z licznie działającymi stowarzyszeniami, szkołami, kościołami oraz mediami polonijnymi. Wielu Polaków pracuje w różnych sektorach gospodarki, od usług i budownictwa po specjalistyczne profesje w sektorze zdrowia i finansów.



Irlandia – W Irlandii mieszka około 150 tys. Polaków. Polonia irlandzka stanowi jedną z największych grup społeczności obcokrajowców w kraju. Liczba Polaków w tym kraju wzrosła znacząco po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r., co ułatwiło obywatelom Polski dostęp do rynku pracy na wyspie. Polacy w Irlandii są aktywni w wielu sektorach gospodarki, w tym w usługach, budownictwie, przemyśle oraz ochronie zdrowia. Istnieją również liczne polskie organizacje i stowarzyszenia, które wspierają integrację i kultywowanie polskiej kultury oraz języka wśród Polonii.



Szwecja – W Szwecji mieszka około 100 tys. Polaków. Społeczność polska w Szwecji składa się zarówno z osób, które wyemigrowały do Szwecji w różnych okresach historycznych, jak i tych, którzy przybyli po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polacy w Szwecji są aktywni w różnych sektorach gospodarki, a ich liczba jest jedną z większych wśród społeczności imigranckich w kraju. Społeczność ta jest dobrze zorganizowana, z licznymi polskimi organizacjami, stowarzyszeniami kulturalnymi i religijnymi, które pomagają utrzymać polskie tradycje i wspierać Polaków w procesie integracji ze społeczeństwem szwedzkim.



Norwegia – W Norwegii mieszka około 100 tys. Polaków, co czyni ich jedną z największych grup imigrantów w tym kraju. Polacy zaczęli przybywać do Norwegii w większej liczbie po 2004 roku, kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, co ułatwiło dostęp do rynków pracy w innych państwach członkowskich, a także Norwegii, która do UE nie należy. Polonia norweska jest dobrze zintegrowana, z aktywnym udziałem w lokalnym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Wielu Polaków pracuje w sektorach takich jak budownictwo, przemysł naftowy i gazowy, opieka zdrowotna oraz usługi. Polskie organizacje i stowarzyszenia w Norwegii odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu kultury polskiej i wspieraniu Polaków mieszkających w tym kraju.



Dania – W Danii mieszka około 100 tys. Polaków. Podobnie jak w innych krajach skandynawskich, liczba Polaków w Danii wzrosła znacząco po 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co otworzyło możliwość swobodnego przepływu pracowników między krajami członkowskimi. Polacy w Danii są aktywni w różnych sektorach gospodarki, w tym w budownictwie, opiece zdrowotnej, przemyśle i usługach. Społeczność polska w Danii jest dobrze zorganizowana, z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami, które wspierają Polaków w procesie integracji i utrzymaniu więzi z kulturą ojczystą.



Holandia – Szacuje się, że w Holandii mieszka około 220 tys. Polaków. W ostatnich latach Holandia stała się jednym z popularniejszych kierunków emigracji zarobkowej dla Polaków, głównie ze względu na dostępność pracy w sektorach takich jak rolnictwo, logistyka i przemysł. Polacy w Holandii często pracują na krótkoterminowych kontraktach, co sprawia, że liczba mieszkańców może się zmieniać w zależności od sezonu oraz warunków ekonomicznych.



Francja – Szacuje się, że we Francji mieszka około 1 mln osób polskiego pochodzenia. Wielu Polaków emigrowało do Francji w różnych falach migracyjnych, w tym znacznie w okresie międzywojennym oraz po drugiej wojnie światowej. Społeczność polska we Francji jest dobrze zintegrowana, z silnymi organizacjami społeczno-kulturalnymi i istotnym wkładem w życie lokalne.



Kanada – W Kanadzie mieszka około 1 mln osób polskiego pochodzenia. Polska społeczność w Kanadzie jest jedną z najstarszych i najbardziej ugruntowanych, z dużymi skupiskami w miastach takich jak Toronto, Montreal czy Winnipeg. W Kanadzie, podobnie jak w USA, wielu Polaków stanowi potomków wcześniejszych fal emigracyjnych, które miały miejsce głównie w pierwszej połowie XX w.



Brazylia – W Brazylii mieszka około 1.8 mln osób polskiego pochodzenia. Polska emigracja do Brazylii zaczęła się w końcu XIX w. i kontynuowana była w pierwszych dekadach XX w. Wiele osób polskiego pochodzenia mieszka w południowej części kraju, zwłaszcza w stanie Paraná, gdzie znajdują się miejscowości z silnymi wpływami polskimi w kulturze i tradycji.

Czy 2 maja to dzień wolny od pracy?

Otóż nie, to normalny dzień roboczy. Wiele osób bierze jednak wtedy urlop, by cieszyć się kilkudniowym wolnym na przełomie kwietnia i maja.