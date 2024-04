Katarzyna Kotula została szefową sztabu wyborczego Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował podczas sobotniej konferencji współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Rada Krajowa Nowej Lewicy na sobotnim posiedzeniu w Warszawie wybrała szefową sztabu wyborczego Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak przekazał Czarzasty po posiedzeniu, została nią ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

Lewica do Parlamentu Europejskiego

"Zamykamy rozdział dotyczący wyborów samorządowych. Wyciągamy wnioski, ale idziemy dalej. Wiemy, że musimy zmobilizować zdemobilizowanych młodych" - podkreśliła Kotula. Dodała, że "już za moment" Lewica przedstawi konkretne punkty dotyczące kampanii do PE i ruszy ze zbiórką podpisów w całej Polsce.

"Jesteśmy gotowi do wyborów do PE. Wchodzimy z nową energią. Lewica zawsze była o zmianie, przyszłości i o tym, żeby ludziom żyło się lepiej i o tym będą też te wybory do europarlamentu" - zapowiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

Przekazał również, że za sprawy komunikacji odpowiedzialna będzie wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus. "Poprowadzi ona naszą nową, odświeżoną, pełną energii kampanię komunikacyjną Lewicy" - zaznaczył Biedroń.

Jednocześnie poinformował, że 27 kwietnia odbędzie się kongres Lewicy, na którym klub przedstawi kandydatów i kandydatki do PE. "Lewica w tych wyborach będzie szła, jak zwykle w ostatnich latach zjednoczona, pod hasłem dotyczącym 20-lecia obecności Polski w UE i tego, jak sprawić, aby Europa, która jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polek i Polaków była odpowiedzią na wiele problemów" - mówił europoseł. (PAP)

Autorki: Delfina Al Shehabi, Agata Andrzejczak

del/ andr/ ann/