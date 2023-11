Nie rozmawialiśmy o tym, by tworzyć rząd z Prawem i Sprawiedliwością; do mnie nikt z PiS w tej sprawie nie dzwonił, także premier Mateusz Morawiecki - powiedział w środę w TVN24 szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, kilku posłów PSL było sondowanych przez PiS, bez skutku.

Wypowiedź szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka

Kosiniak-Kamysz odniósł się w wywiadzie do słów szefa gabinetu prezydenta. Marcin Mastalerek stwierdził we wtorek w Polsat News, że gdyby szef PSL "miał 1/10 determinacji Morawieckiego, to miałby szansę w 2020 r. zostać prezydentem, a teraz premierem" i że mógł stracić życiową szansę.

"Oczywiście każdy polityk, zwłaszcza liderzy, chce pełnić najważniejsze funkcje. Ale Polacy zdecydowali: jest koalicja partii paktu senackiego. Jest podział określony głosów, które dostaliśmy. Szanuję głos wyborców. Moje ambicje to jest sprawa na bok. Jesteśmy bardzo stabilni i też pokazujemy oblicze PSL, które często było wykrzywiane, że zawsze obrotowi, że stołki" - podkreślił szef ludowców.

Zaznaczył, że nie stawiał nigdy takiego warunku, by w koalicji dotychczasowych partii opozycyjnych był premierem.

Pytany, czy premier Mateusz Morawiecki podjął z nim rozmowę ws. stworzenia rządu z PiS i zostania premierem, odparł, że nie było takiej rozmowy.

Nikt z PiS nie dzwonił

"Nawet nie zadzwonił?" - padło kolejne pytanie. "Nie. Nie rozmawialiśmy o budowaniu rządu, o tym, by tworzyć rząd z PiS. Do mnie nikt z PiS w tej sprawie nie dzwonił. Były pytania do niektórych posłów PSL, czy są zainteresowani rozmową, ale wszyscy odpowiadają bardzo jednoznacznie" - zapewnił Kosiniak-Kamysz. Pytany, czy było to pięciu, czy dwudziestu posłów, odparł: "Myślę, że mniej niż pięciu". "Nikt się nie złamie" – dodał.

Zaapelował do Mateusz Morawieckiego, by uszanował wolę wyborców i nie podejmował decyzji w czasie, kiedy wyborcy "zdecydowali inaczej, komu chcą powierzyć rządy". Odwołał się przy tym do spekulacji, że premier Morawiecki chce powołać przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Pięcioletnia kadencja obecnego przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego upływa 23 listopada.(PAP)

