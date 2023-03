Olga Pogarska, Olga Tucha, Inna Spivak i Olga Bondarenko wychodzą z założenia, że z powodu wojny Ukrainę opuściło ok. 8,5 mln ludzi. Około 5 mln trafiło do krajów Unii Europejskiej. Najwięcej (1,5 mln) przyjechało do Polski. Na drugim miejscu wśród krajów przyjmujących są Niemcy (1 mln), a na trzecim Czechy (prawie 0,5 mln). Po przeliczeniu na liczbę mieszkańców krajów przyjmujących widać, że z największą falą uchodźców musieli się zmierzyć Estończycy i Czesi (Ukraińcy w ich krajch to ponad 4 proc. miejscowych populacji). Polska jest na trzecim miejscu ze wskaźnikiem poniżej 4 proc. W krajach Europy Zachodniej ukraińskich migrantów jest w relacji do liczby ludności ok. 1 proc. (Niemcy) lub mniej.

W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny Ukrainki przybywające do Polski, Czech czy do Niemiec po prostu wypłacały pieniądze ze swoich rachunków hrywnowych za pomocą zwykłych ukraińskich kart płatniczych. Pracujący za granicą Ukraińcy robili to także przed wojną, jednak wtedy średnio na jakieś 0,2–0,3 mld dol. na miesiąc. Od marca 2022 r. miesięczna suma tych operacji skoczyła do 2 mld, by w połowie roku opaść do 1 mln, co oznacza, że migranci zaczęli się stopniowo finansować z dochodów z pracy na obczyźnie.