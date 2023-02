Afganistan zdecydował, że udzieli pomocowy Turcji i Syrii, mimo że sam pogrążony jest w poważnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym - napisał dziennik.

Reklama

"Islamski Emirat Afganistanu (...) ogłasza pakiet pomocy w wysokości 10 mln afganów (ok 111 tys. USD - PAP) i 5 milionów afganów (ok. 55 tys. USD - PAP) odpowiednio dla Turcji i Syrii w imię zasad ludzkości i islamskiego braterstwa" - głosi oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Afganistanu opublikowane we wtorek.

Afganistan przeżywa poważny kryzys gospodarczy i humanitarny; sam jest beneficjentem jednego z największych programów pomocy humanitarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych - przypomina "Jerusalem Post". Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w 2021 roku, po wycofaniu się państw zachodnich stacjonujących w kraju od 2021 roku; żadna stolica nie uznała formalnie jego rządu.

Reklama

Wiele organizacji pomocowych częściowo zawiesiło działalność w Afganistanie ze względu na dekrety wydawane przez administrację talibów, zgodnie z którymi kobiety nie mogą pobierać edukacji powyżej pewnego wieku oraz pracować poza domem, przez co agencje nie mogą prowadzić wielu programów pomocowych. Dyplomaci państw zachodnich zapowiedzieli, że nie będą nawet rozważać formalnego uznania administracji, jeśli nie zmieni ona stanowiska w kwestii praw kobiet.

W poniedziałek południowo-wschodnią część Turcji i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8; potem nastąpiło jeszcze wiele pomniejszych wstrząsów. Ostatnie doniesienia mówią o ponad 11 tys. ofiar śmiertelnych. Maleją szanse na odnalezienie żywych pod gruzami; akcję ratowniczą prowadzoną przez ekipy ratunkowe z wielu państw utrudnia mroźna pogoda. (PAP)

sm/ tebe/