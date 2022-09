Polska w ostatnich latach odnotowała szczególny wzrost. Jest ważnym państwem na scenie europejskiej. Jej pozycja będzie dalej rosnąć. Warszawa ma też potencjał w postaci wysoko wykwalifikowanych pracowników. Poza tym, my - Emiratczycy i Polacy - myślimy podobnie i mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. Możemy się więc z Polską uzupełniać. W ostatnich latach obroty handlowe między naszymi krajami wzrosły o prawie 40 proc. Teraz badamy dalszy potencjał inwestycyjny. Jestem pewien, że możemy go rozwinąć. Piękno Polski polega również na tym, że ma ona wiele fabryk. Widzimy w tym ogromną możliwość inwestycji logistycznych i infrastrukturalnych nad Wisłą. Co więcej, moglibyśmy także niektóre wyniesione z Polski doświadczenia zabrać ze sobą na Bliski Wschód, by zbudować tam własny sektor produkcyjny. Ogromną rolę odgrywa tu technologia. A wy macie ludzi wysoko wykwalifikowanych pod tym kątem, z czego również możemy skorzystać.