Rząd deklaruje, że mimo przyciętych o 1,3 mld euro grantów z KPO skala planowanych reform i inwestycji nie zostanie zmniejszona. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) potwierdza nasze wczorajsze doniesienia o tym, że pula grantowa z KPO dla Polski (ok. 24 mld euro) skurczy się. To efekt aktualizacji danych makroekonomicznych, z których wynika, że recesja z lat 2020–2021 dotknęła Polskę w mniejszym stopniu, niż to przewidywano jeszcze w 2020 r. W konsekwencji, jak podaje resort, część dotacyjna, pierwotnie wynosząca dokładnie 23 857 000 000 euro, zmniejszyła się do ponad 22 526 873 000 euro. – Przy czym zakres planowanych reform i inwestycji, zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE , pozostał niezmieniony – zapewnia Marcin Zawiśliński z biura prasowego MFiPR.

Równolegle toczy się gra o to, kiedy KPO dla Polski zostanie uruchomione. W tym kontekście prawdziwą burzę wywołała wczorajsza wypowiedź szefowej KE Ursuli von der Leyen dla DGP. Pałac Prezydencki jest co najmniej skonsternowany tymi deklaracjami szefowej komisji. – Ta sytuacja jest dziwna, skoro byliśmy z projektem w Sejmie od lutego i nie było uwag do ustawy – podkreśla prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Jak mówi, podczas rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z szefową KE w lutym nie było żadnych zastrzeżeń do projektu noweli o SN. Z kolei od rozmówcy z rządu możemy usłyszeć, że von der Leyen ulega radykałom w Komisji Europejskiej, choć na razie retorycznie. We wczorajszym wywiadzie szefowa KE powiedziała: „Nowe prawo jest ważnym krokiem. Jednak (…) z naszej wstępnej oceny wynika, że nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tę kwestię należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania środków z KPO i umożliwić Komisji uruchomienie pierwszej płatności”.

W najdalej idącej interpretacji tej wypowiedzi, by do Polski popłynęły pieniądze, powinniśmy kolejny raz znowelizować prawo i zagwarantować sędziom możliwość sprawdzania statusu innego sędziego np. poprzez dopisanie sędziów jako uprawnionych – oprócz stron – do żądania testu bezstronności. Na to nie ma jednak politycznej zgody ani w PiS, ani w Pałacu Prezydenckim. – To żądanie jest absurdalne, takiego rozwiązania nie ma w żadnym unijnym kraju. Ono byłoby dewastujące. Po to sędzia jest niezawisły, by prowadził sprawy z myślą o tym, jak rozstrzygnąć, a nie czy koledzy go wyłączą czy nie. To jest dopiero zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej – to zdanie, które można usłyszeć w Pałacu Prezydenckim i jest podzielane przez prezydenckich ministrów, ale także samego Andrzeja Dudę. Dlatego nie ma zgody na nowelizację ustawy. Choć z pałacu można także usłyszeć, że w ustawie o SN jest przepis, który daje sędziom taką możliwość.