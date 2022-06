Skrót NFT rozwija się jako non-fungible token, co oznacza token niewymienialny. To coś więcej niż tylko cyfrowa reprezentacja dzieła sztuki. Sam token poświadcza własność i autentyczność konkretnego pliku i - z uwagi na wspomnianą niewymienialność - jest powszechnie uznawany za niemożliwy do podrobienia. Natomiast jego zawartość ogranicza tylko wyobraźnia. Tokeny usuwają granice, które dotychczas ograniczały twórców i z pewnością przyczynią się do gwałtownego rozwoju tej dziedziny w najbliższych latach.