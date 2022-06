Do spotkania premierów i prezydentów 30 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego dojdzie 29 i 30 czerwca w stolicy Hiszpanii. Rozmawiać będą m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji, premierzy Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch, a Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. W ostatnim czasie takie szczyty odbywały się co rok–dwa, ale tym razem, z powodu wojny w Ukrainie, jest inaczej. Ostatni raz na nadzwyczajnym spotkaniu liderzy państw NATO spotkali się pod koniec marca w Brukseli, to najbliższe zapowiedziane zostało jeszcze w ubiegłym roku. Atak Rosji na Ukrainę jednak na tyle zmienił sytuację bezpieczeństwa na świecie, że tym razem oprócz zwyczajowych gości – przedstawicieli Unii Europejskiej czy Gruzji – do rozmów dołączą inni sojusznicy szeroko rozumianego Zachodu, m.in. premier Australii Anthony Albanese czy szef rządu Japonii Fumio Kishida. To sytuacja w Ukrainie będzie jednym z ważniejszych tematów obrad, zapowiadane jest także spotkanie, zapewne wirtualne, z prezydentem tego kraju. Być może poszczególne kraje ogłoszą kolejne dostawy uzbrojenia.