Zupełnie inne motywy kierują liderami państw w Afryce Północnej. Najbardziej wrażliwą kwestią jest tam cena zboża. Ukraińskie i rosyjskie zboża stanowią aż 85 proc. wartości egipskiego importu tego surowca. Kair ma skostniały, przestarzały system państwowych dopłat do chleba, który jest podstawą każdego posiłku w wielu krajach muzułmańskich. Prezydent Abd al-Fatah as-Sisi próbował go reformować, przekierowując dopłaty od producentów i piekarni do konsumentów i grupy najbiedniejszych obywateli. Każdy wzrost ceny chleba wciąż wiąże się tam z masowym niezadowoleniem społecznym. Już w marcu ceny chleba rosły o kilkanaście procent, przez co rząd zdecydował się na dalsze regulowanie cen. Mimo to koszty mąki są wysokie, a utrzymywanie ceny chleba poniżej opłacalności musi doprowadzić albo do wzrostu wydatków budżetowych, które i tak planowano obniżyć lub zrestrukturyzować, albo do odłożenia podwyżek w czasie.