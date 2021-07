Ekspert od finansów komunalnych dr Aleksander Nelicki ma wątpliwości. – Gdyby to była subwencja inwestycyjna jako dodatek do wszystkiego, co już jest w finansach komunalnych, to takie rozwiązanie byłoby dobre. Natomiast jeśli subwencja ma zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, które powstają wskutek działań państwa, to nie jest to rozwiązanie właściwe, niezależnie od tego, czy te pieniądze będzie można wydać na inwestycje, czy bieżące potrzeby – komentuje ekspert.