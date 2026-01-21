Jak wynika z danych MSWiA przygotowanych dla DGP, wniesiono ich 19,6 tys. wobec 16,1 tys. rok wcześ niej. Jednak urzędy wojewódzkie coraz częściej tonują entuzjazm wnioskodawców. Wyraźnie zwiększyła się bowiem także liczba wydawanych decyzji odmownych. Ta nowa tendencja budzi niepokój przedsiębiorców i prawników. Ich zdaniem wskazuje to na usztywnienie polityki urzędów, co może przynieść szkody polskiemu rynkowi pracy. Eksperci alarmują, że polityka „zero tolerancji”, gdy nawet drobny mandat blokuje prawo do paszportu, sprawi, że wykwalifikowani specjaliści zaczną omijać Polskę. ©℗
