Najbardziej zaawansowanym z polskich elementów misji będzie satelita ICEYE, powstały we współpracy polsko-fińskiej. Wyposażono go w radar z syntetyczną aperturą (SAR), umożliwiający obserwację powierzchni Ziemi niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia. Ta technologia stanowi fundament nowoczesnych systemów dozoru, pozwalając stale monitorować strategiczne punkty – od infrastruktury wojskowej i transportowej, po obiekty energetyczne i rejony morskie.

Radarowy system obserwacji ma kluczowe znaczenie w działaniach obronnych. Umożliwia m.in. śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie zamaskowanego sprzętu oraz ocenę zniszczeń po ataku. To pierwsze tak zaawansowane polskie narzędzie o charakterze „dual use”. Jego powstanie jest efektem umowy podpisanej w maju między Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum ICEYE oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1.

Konstelacja PIAST – polskie oko na orbitę

Kolejnym polskim elementem misji Transporter-15 będzie konstelacja trzech nanosatelitów PIAST: PIAST-S1, PIAST-S2 oraz PIAST-M. Za ich przygotowanie odpowiadają m.in. inżynierowie Wojskowej Akademii Technicznej. To konstrukcje optoelektroniczne, których zadaniem będzie wykonywanie obrazów o znaczeniu strategicznym dla Sił Zbrojnych RP.

Projekt PIAST (Polish ImAging SaTellites) powstaje na autorskiej platformie HyperSat opracowanej przez Creotech Instruments. Celem programu jest zapewnienie Polsce pierwszych własnych narzędzi do satelitarnej obserwacji Ziemi, rozwijanych z myślą o budowie narodowego systemu rozpoznania obrazowego. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR, uruchomionego przez MON z myślą o wzmocnieniu krajowych zdolności technologicznych.

SatRev i nanosatelita PW6U. Dane dla gospodarki – od rolnictwa po energetykę

Trzecim polskim urządzeniem na pokładzie Falcona 9 będzie nanosatelita PW6U, należący do wrocławskiej spółki SatRev. Jego zadaniem jest pozyskiwanie danych, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu sektorach – od rolnictwa i leśnictwa po energetykę, urbanistykę i zarządzanie infrastrukturą.

SatRev, działająca od 2016 roku, konsekwentnie buduje własne zaplecze technologiczne. Firma zbudowała centrum kontroli misji we Wrocławiu, opracowuje podsystemy satelitarne i dysponuje stacjami odbiorczymi zarówno w Polsce, jak i w Omanie. Do tej pory umieściła na orbicie kilkanaście satelitów – własnych oraz partnerskich – co czyni ją jednym z najbardziej dynamicznych graczy polskiego sektora kosmicznego.

57-minutowe okno startowe dla polskich satelitów

Start rakiety Falcon 9 odbędzie się z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii, która regularnie obsługuje misje orbitalne SpaceX. Okno startowe potrwa 57 minut – to okres, w którym warunki pozwalają na bezpieczne wyniesienie ładunku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, polskie satelity znajdą się na orbicie jeszcze tego samego wieczoru, wzmacniając zarówno krajowe zdolności technologiczne, jak i bezpieczeństwo państwa.