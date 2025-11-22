Na początku miesiąca Sąd Najwyższy w stolicy kraju, Brasilii, odrzucił apelację Bolsonaro. Próba zamachu stanu, za którą skazano byłego prezydenta, odnosiła się do jego działań po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 r.
Obrona domagała się złagodzenia wyroku, argumentując, że oskarżenie Bolsonaro zarówno o organizację zamachu stanu, jak i o próbę zniesienia ustroju demokratycznego z użyciem przemocy, jest niespójne, a zarzuty pokrywają się, co prowadzi do nieuzasadnionej kumulacji kar.
70-letni Bolsonaro, który konsekwentnie zaprzecza wszelkim oskarżeniom, sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-22. W 2022 r. prezydentem Brazylii został lewicowy Luiz Inacio Lula da Silva.
