Od czwartku na platformie biletowej Koleo.pl można także kupować bilety na przejazd autobusami pod marką Flixbusa, największego operatora przewozów autobusowych w Polsce. Koleo to zaś najpopularniejsza w kraju platforma do zakupów biletów na pociągi. na której można nabyć bilety niemal wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce (za wyjątkiem WKD). Od teraz można też tam kupić bilety na przejazdy autobusami Flixbusa, który oferuje gęstą siatkę połączeń krajowych i zagranicznych. Są dwie największe korzyści tego rozwiązania. Po pierwsze w jednym miejscu będzie można kupić bilety na przejazd pociągami (dalekobieżnymi i regionalnymi) oraz autobusami Flixbusa. W całej Polsce pasażerowie będą mogli przesiąść między obydwoma środkami transportu w ok. 70 miejscach. To głównie ruchliwe dworce, gdzie cześć kolejowa przylega do autobusowej np. Warszawa Zachodnia czy główne dworce w Polsce np. w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Łodzi. Obie firmy przyjęły zasadę, że musi być minimum 30 minut na przesiadkę. W razie dużego spóźnienie jednego kursu drugi środek transportu nie poczeka, ale według zapewnień przedstawicieli Flixbusa i Koleo na tej ostatniej platformie będzie można bez żadnych dopłat wymienić bilet na inny kurs. Na stronie Koleo.pl czy w aplikacji mobilnej będzie można zatem kupić bilety np. z niedużej miejscowości przy stacji kolejowej do miast niemal w całej Europie choćby z Celestynowa do Rygi. Wtedy pociągiem Kolei Mazowieckich dojedziemy do dworca Warszawa Zachodnia a dalej autobusem Flixbusa do stolicy Łotwy.

Jedna wyszukiwarka połączeń dalekobieżnych

Inną zaletą będzie możliwość wyszukania w jednym miejscu i porównania cen oraz czasu przejazdu koleją (PKP Intercity) i autobusem (Flixbusem) między dużymi miastami. Nie znajdziemy tam tylko oferty innych przewoźników autobusowych. - Flixbus i Koleo doskonale się uzupełniają. My obsługujemy dalekobieżny transport autobusowy, a Koleo skupia się na połączeniach kolejowych. Dzięki tej integracji podróżni z różnych regionów, także tych słabiej skomunikowanych, zyskują więcej możliwości i większą elastyczność w planowaniu przejazdów – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający Flixbusa w Europie Wschodniej. Z okazji rozpoczęcia współpracy pasażerowie mogą skorzystać z 15-procentowej zniżki na bilety Flixbusa zakupione za pośrednictwem platformy Koleo. Oferta ma obowiązywać do marca 2026 r.

Można uznać, że obie firmy zaoferowały to. co od lat nie potrafi zaoferować podróżnym Ministerstwo Infrastruktury i przewoźnicy publiczni. Od wielu lat mówi się o konieczności ogólnopolskiej wyszukiwarki połączeń kolejowych i autobusowych. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak od niemal dwóch lat obiecuje zaś wspólny bilet na kolej, autobusy dalekobieżne i komunikację miejską. Ministerstwo przyznaje jednak, że to trudny temat, bo najpierw trzeba ujednolicić ulgi na kolej i przewozy autobusowe. Jest ich teraz bardzo dużo.