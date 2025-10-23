W czwartek, na spotkaniu podsumowującym udział Polski na Wystawie Światowej w Osace komisarz generalny sekcji polskiej Jacek Tomczak poinformował, że Pawilon Polski odwiedziło przez pół roku 1.307 tys. gości.

- To niesamowity wynik, przez prawie cały czas do naszego pawilonu stała ok. 2-godzinna kolejka chętnych. To świadczy o jakości ekspozycji i o tym, że znaleźliśmy wspólny język z Japończykami. To przełoży się na relacje naukowe, kulturalne i biznesowe z Japonią – ocenił minister.

Dodał, że prezentacja Polski na Expo była „godna” wielkości polskiej gospodarki, która jest w „dwudziestce” największych na świecie.

Japońskie firmy wchodzą do Polski

Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, ocenił z kolei, że polsko-japońskie relacje gospodarcze pozostają bardzo silne, a Expo było doskonałą okazją do pogłębienia więzi biznesowych między polskim i azjatyckim biznesem.

W trakcie półrocznego Expo Polska zorganizowała dwa duże wydarzenia biznesowe - Forum Eksportowe, na którym obecne były polskie firmy zainteresowane ekspansją na rynek japoński oraz Forum Inwestycyjne skierowane przede wszystkim do inwestorów z Japonii. Łącznie w obu wydarzeniach wzięło udział ponad 700 przedsiębiorców i inwestorów.

Jaros poinformował, że uzyskał w japońskim ministerstwie gospodarki, handlu i przemysłu informacje, że niedługo w Polsce realizowanych będzie siedem japońskich projektów, które mają docelowo służyć odbudowie Ukrainy. Dodał, że dzięki obecności Polski na Expo pogłębić relacje z Polską zamierzają też takie firmy jak Toyota i Kawasaki.

- Polska może być drugą Japonią. Możemy z dumą śmiało powiedzieć, że jesteśmy 20. gospodarką świata i pokazaliśmy to na Expo – podkreślił wiceminister rozwoju.

Zyska nie tylko biznes, ale też turystyka

Magdalena Skarżyńska, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dodała, że efekt obecności Polski w Osace będzie dotyczył nie tylko kwestii gospodarczych – jak inwestycje czy handel – ale też turystycznych.

- W 2024 r. Polskę odwiedziło 34 tys. turystów z Japonii. Szacujemy, że każdy japoński turysta zostawia u nas 3 tys. euro. Jestem przekonana, że liczba odwiedzających będzie rosła jako efekt Expo, co będzie z korzyścią dla polskiej gospodarki – mówiła Skarżyńska.

Dodała, że już w tym roku liczba turystów z Kraju Kwitnącej Wiśni może sięgnąć 60 tys.

Ile kosztował Polskę udział w Expo w Osace?

Expo 2025 Osaka otworzyło się 13 kwietnia, a zamknęło 13 października 2025 r. Zgodnie z szacunkami organizatorów, przez pół roku teren Wystawy Światowej odwiedziło ponad 29 mln osób – dokładnie 29.017.924.

Jak poinformował Tomczak koszt udziału Polski na Expo to ok. 180 mln zł. Ostateczne wyliczenia mają być znane w ciągu kilku tygodni.

Polska była jednym z 49 krajów, które miały swój własny, narodowy pawilon.

- Pawilon będzie rozebrany, przywiezienie go do Polski byłoby zbyt kosztowne – poinformowała Skarżyńska.

Następne Expo odbędzie się w 2030 r. w stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadzie.