Chcąc odpowiedzieć na zadane pytanie, przede wszystkim trzeba zacząć od analizy przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). I tak, zgodnie z art. 11 u.f.p., jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Co ważne, zgodnie z przepisem „podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej”.

Z kolei zgodnie rozporządzeniem ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Rb-27S to sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, zaś Rb-28S to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej. Jednocześnie w par. 6 ust. 1 ww. aktu wykonawczego podano rodzaje sporządzanych sprawozdań. Są to: