ODPOWIEDŹ Jeśli usługa została wykonana w grudniu, to powinna na fakturze widnieć data sprzedaży grudzień 2022 r. W takim wypadku co do zasady powinien być to koszt grudnia, nawet jeśli faktura została wystawiona w styczniu. Data faktury i treść zawarta na dokumencie wskazują, że koszty dotyczą 2022 r. Sposób ujęcia tego dokumentu zależy od tego, jak szybko jednostka musi zamknąć rok obrotowy i przygotować raporty. Jeśli przygotowanie sprawozdania finansowego jest przewidziane w ustawowym terminie, to najprościej taką fakturę ująć zapisem: