W tym roku po raz kolejny mają zostać przesunięte terminy związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i innych sprawozdań przygotowywanych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Wzorem poprzednich lat Ministerstwo Finansów przygotowało bowiem rozporządzenie (projekt z 28 stycznia 2022 r.), które zmieni rozporządzenie ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1832). Rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz.U. I choć w dniu zamykania dodatku wciąż nie zostało podpisane przez ministra, to jednak nic nie wskazuje na to, by resort się z niego wycofał. Tym bardziej że, jak wskazano w uzasadnieniu, zaproponowane zmiany wynikają z trudnej do przewidzenia dynamiki i skutków trwającej pandemii. W związku z tym duża część jednostek może mieć problemy z terminowym wykonywaniem obowiązków, pomimo tego, że charakteryzują się one wysokim stopniem elektronizacji procesów. Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika też dodatkowo z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych, obecnie mocno zaangażowane we wdrażanie zasad nowego systemu podatkowego.