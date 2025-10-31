Amerykański odwrót z Rumunii i chińska gra o wpływy [BLISKI ŚWIAT]

Rumunia, dotąd uznawana za jeden z filarów bezpieczeństwa regionu, traci część amerykańskiego kontyngentu z bazy Mihail Kogălniceanu pod Konstancą. Żołnierze mają zostać przerzuceni na granicę z Meksykiem — co pokazuje, że nowa administracja w Waszyngtonie stawia na politykę wewnętrzną kosztem zaangażowania w Europie.

Coraz większe znaczenie zyskują Chiny

W tym samym czasie coraz większe znaczenie w regionie zyskują Chiny, które od lat inwestują w infrastrukturę i energetykę na Bałkanach. W obliczu amerykańskiego odwrotu Pekin może próbować wypełnić strategiczną próżnię, wykorzystując gospodarcze wpływy do wzmocnienia swojej obecności. Dla NATO to poważne wyzwanie – Chiny nie muszą wchodzić militarnie, by zyskać wpływy polityczne i technologiczne.

Czy Francja zastąpi USA?

Rumuni prowadzą rozmowy z Francją o zastąpieniu części wojsk USA, a Polska obserwuje sytuację z rosnącym niepokojem. Czy Warszawa mogłaby przejąć rolę lidera bezpieczeństwa w regionie? I czy Trump, deklarujący „America First”, rzeczywiście jest gotów zaryzykować stabilność wschodniej flanki NATO?

To odcinek o rosnącym napięciu między mocarstwami, strategicznych przesunięciach i o tym, jak decyzje podejmowane w Waszyngtonie i Pekinie mogą wpłynąć na przyszłość Europy Środkowej.