Aby sporządzane sprawozdanie finansowe było rzetelne i odzwierciedlało rzeczywistość, należy zadbać o prawidłową wycenę wszystkich aktywów i zobowiązań. Z doświadczeń ekspertów wynika jednak, że spółki popełniają w tym zakresie błędy. Zdarza się, że w ogóle zapominają ująć niektóre transakcje, np. zakupu waluty (kontrakty forward). Problemy są też przy ustaleniu wyceny początkowej - chociażby przy wdrażaniu oprogramowania i wyceny na każdą kolejną datę bilansową zapasów. Eksperci EY przypominają, że co do zasady aktywa i zobowiązania mogą być wyceniane według kosztu historycznego (pomniejszonego w przypadku niektórych aktywów o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości), zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej. Często jest to jednak bardziej skomplikowane.

Błąd 1: Brak wyceny instrumentów pochodnych na dzień bilansowy 1 grudnia 20X1 r. spółka zamówiła u niemieckiego kontrahenta zapasy z datą dostawy 1 kwietnia 20X2 r. Za zakup zapasów spółka będzie musiała zapłacić 1 mln euro. Kurs euro/zł w dniu zamówienia wynosił 4,65 zł. Tego samego dnia, w obawie przed dalszymi wzrostami kursu euro/zł, spółka zawarła umowę ze swoim bankiem na zakup 1 kwietnia 20X2 r. 1 mln euro po cenie 4,69 zł. 1 grudnia 20X1 spółka nie rozpoznała niczego w księgach, zarówno w związku z zawarciem umowy z bankiem, jak i umowy z niemieckim kontrahentem (poza zapisami pozabilansowymi). Sporządzając swoje roczne sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 20X1 r., spółka również nie ujęła żadnych aktywów bądź zobowiązań w związku z zawartymi umowami, uzasadniając, że ich rozliczenie będzie miało miejsce dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym. Kurs euro na dzień bilansowy wynosił 4,66 zł.