W przypadku transportu środków trwałych wydatki związane z tą usługą zwiększają wartość początkową środków trwałych wycenianych w cenie nabycia (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym dzieje się tak tylko wówczas, gdy zostały one poniesione przed przyjęciem środków trwałych do używania. Tu warto wskazać jeszcze art. 28 ust. 2 u.r. Zgodnie z nim cena nabycia składnika aktywów to cena jego zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu – bez podlegających odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego – powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu.