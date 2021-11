Z punktu widzenia udokumentowania kluczowe są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi regulacjami za czynność opodatkowaną uważa się też zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Zarazem jeśli rekompensata jest w istocie wynagrodzeniem za takie zobowiązanie, to jej otrzymanie podlega VAT. Z kolei jeśli otrzymywana kwota rekompensaty nie ma charakteru ww. odszkodowania, ale ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez jednostkę, to na podstawie art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z ww. przepisów wynika zatem, że jednostka, która wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na rzecz innego podatnika, jest zobowiązana do wystawienia faktury , a następnie do ujęcia jej we właściwy sposób w księgach rachunkowych.

W niektórych jednak przypadkach rekompensaty mogą być formą dofinansowania działalności operacyjnej. Tak będzie np. w przypadku, gdy podmiot będzie prowadzić działalność użyteczności publicznej (np. dostawy widy, transport publiczny), gdzie odpłatności pobierane za świadczone usługi nie pokrywają kosztów świadczenia tych usług (są to usługi, do których dostęp musi zapewnić jednostka samorządu terytorialnego). Należy się wtedy zastanowić, czy otrzymywana rekomendacja nie jest w istocie pośrednio dopłatą do przychodów w ramach podstawowej działalności jednostki. [przykład 2]

Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż w niektórych branżach obowiązują regulacje w zakresie rekompensat. W szczególności dotyczy to rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych, które podlegają ocenie TSUE. Operatorzy otrzymujący dofinansowanie prowadzą działalność o charakterze gospodarczym, w związku z czym są przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami) w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie TSUE (zgodnie z nim przedsiębiorstwem jest każdy podmiot zaangażowany w prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jego status i sposób finansowania – orzeczenie TSUE z 12 września 2000 r. w sprawach połączonych C-180-184/98 Pavel Pavlov i in. przeciwko Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Zb. Orz. 2000, s. I-06451, pkt 75). A to oznacza to, że operator, który poza świadczeniem usług – np. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – prowadzi inną działalność gospodarczą, jest obowiązany do prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej (art. 58 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).