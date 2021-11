Wymóg podpisania umowy szkoleniowej występuje tylko wtedy, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do odpracowania przyznanych świadczeń dodatkowych po zakończeniu kształcenia (art. 1034 k.p.). Okres odpracowania nie może przekroczyć trzech lat. Umowa szkoleniowa nie może określać uprawnień z tytułu dokształcania w sposób mniej korzystny, niż to wynika z kodeksu pracy. Nie można np. w tej umowie wyłączyć lub ograniczyć prawa do urlopu szkoleniowego albo wprowadzić zasady bezpłatności za tego typu urlop. Takie zapisy ‒ jako pogarszające sytuację pracownika w porównaniu do regulacji ustawowych ‒ są nieważne z mocy prawa.