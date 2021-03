Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Z chwilą wpisania do KRS uzyskuje osobowość prawną (art. 7 ustawy o fundacjach). Sąd dokonuje wpisu fundacji do KRS po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do KRS sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa. O wpisaniu fundacji do KRS sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, a także właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut (art. 9 ustawy o fundacjach).