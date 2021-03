Oba rozporządzenia są związane z obowiązującą od 1 grudnia 2015 r. tzw. ustawą IGA (ang. Intergovernmental Agreement, Dz.U. poz. 1712), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego amerykańskie przepisy FATCA (ang. Foreign Act Tax Compliance Act). Polskie instytucje finansowe zostały wtedy zobowiązane do identyfikowania i przekazywania informacji o rachunkach finansowych, które należą do amerykańskich rezydentów. Polski fiskus stał się natomiast odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania tych obowiązków i za przekazywanie informacji swoim amerykańskim odpowiednikom.